A Rennes, les lieux culturels vont rouvrir progressivement à partir de cette semaine.

Ce sera le cas pour le centre d’art contemporain La Criée et l’Ecomusée.

Pour les bibliothèques, les lecteurs pourront seulement rendre leurs livres à partir de mardi avant de pouvoir de nouveau emprunter à partir de la semaine prochaine avec un système de « click and collect ».

La culture a été pour beaucoup une bulle d’oxygène pendant la période de confinement avec de nombreuses visites virtuelles et concerts improvisés sur les réseaux qui auront permis de tenir le choc pendant ces deux mois. Mais pour ce qui est des lieux culturels, il va encore falloir patienter un peu. A Rennes, la reprise sera ainsi très progressive, notamment dans les bibliothèques. A partir de mardi, les lecteurs et lectrices pourront toutefois rapporter leurs documents empruntés avant le début de la crise dans quatre bibliothèques de quartier (Triangle, Villejean, Thabor et Lucien Rose) et dans celle des Champs Libres.

« Les livres devront être déposés dans des chariots et seront ensuite placés en quarantaine pendant dix jours », explique Marine Bedel, directrice des bibliothèques de Rennes. Pour les emprunts, il faudra attendre le 26 mai avec là encore un service qui sera totalement repensé pour respecter les règles sanitaires. Sur le même principe que le « click and collect » adopté par les librairies pendant le confinement, les abonnés devront réserver les ouvrages en ligne avant de venir les récupérer dans les bibliothèques. « Les bibliothécaires auront aussi un rôle de conseil pour proposer aux lecteurs des documents sur un thème ou un genre précis », souligne Marine Bedel.

Réouverture progressive à la Criée et l’Ecomusée

A partir de mardi, certains « petits musées » rouvriront également leurs portes dans la capitale bretonne. Ce sera le cas du centre d’art contemporain La Criée qui proposera des visites sur rendez-vous pendant la semaine avant de rouvrir en accès libre à partir du 26 mai avec un protocole sanitaire renforcé. « Il ne pourra pas y avoir plus de dix personnes en même temps dans l’espace d’exposition et nous avons mis en place un sens de visite et des marquages au sol », détaille Sophie Kaplan. Pour sa réouverture, La Criée présentera l’exposition du peintre malien Amadou Sanogo qui aurait normalement dû être inaugurée mi-mars. « Il n’y a rien à toucher, donc c’est assez facile pour nous de rouvrir », assure la directrice des lieux.

A l’Ecomusée, les animaux vont également retrouver un peu de compagnie avec la réouverture au public à partir de mardi du parc et des bâtiments d’élevage. Pour l’espace d’exposition, qui s’intéresse à l’histoire de la pomme en Bretagne, il faudra en revanche attendre le 26 mai, le temps que le protocole sanitaire ait été validé par les autorités. Une nouvelle qui réjouit son conservateur Philippe Bardel. « Les gens vont avoir soif de découverte après ces deux mois de confinement, indique-t-il. On a très envie de les accueillir même si on sait que les conditions seront particulières ».