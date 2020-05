Voici le type de masques distribué aux habitants de Rennes Métropole depuis l 8 mai pour lutter contre la propagation du coronavirus. — Rennes Ville et Métropole

Un masque en tissu distribué gratuitement à chaque habitant. A Rennes, la métropole a passé commande courant avril de 500.000 masques, dont la moitié pour les habitants de la capitale bretonne. Depuis vendredi, la distribution a démarré dans quinze gymnases municipaux réquisitionnés pour l’occasion avec 42.000 masques qui avaient déjà été distribués dimanche soir.

[IMPORTANT / NOUVEAU DISPOSITIF DE DISTRIBUTION DES MASQUES] Les personnes n'ayant pas reçu de courrier ou n’ayant pas pu se déplacer le jour indiqué, peuvent désormais s’inscrire via un formulaire. Mode d'emploi à dérouler ⬇️ https://t.co/qUVUAGKAM0 pic.twitter.com/NL6ib3zQX3 — metropolerennes (@metropolerennes) May 11, 2020

L’organisation a toutefois connu un petit couac. Depuis quelques jours, plusieurs habitants signalent en effet ne jamais avoir reçu le courrier de convocation pour venir récupérer le masque. Contactée, la ville de Rennes assure avoir envoyé près de 113.000 courriers et peine à expliquer ce problème de distribution.

La distribution se poursuit jusqu’à dimanche

Pour ne pas léser les habitants qui n’ont pas reçu à ce jour leur convocation, la ville a mis en ligne depuis lundi un formulaire. Les personnes peuvent ainsi s’inscrire, indiquer le nombre de masques nécessaires pour leur foyer et choisir la date et le lieu de retrait de leur choix. « Cette précision permettra d’ajuster les stocks de masques disponibles chaque jour dans les centres de distribution », indique la ville dans un communiqué.

Pour retirer leurs masques, les personnes devront être munies de l’accusé de réception du formulaire, d’une pièce d’identité et d’un document justifiant du nombre de personnes composant le foyer. Le retrait sera possible entre mercredi et dimanche inclus de 9h à 19h.