Illustration d'une cantine vide, ici à Rennes. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

C’est l’une des principales mesures imposée par la ville de Rennes pour la reprise de l'école. Dès le 14 mai, les élèves de grande section de maternelle, de CP et de CM2 des écoles rennaises devront obligatoirement manger à la cantine. Cette mesure est présentée comme un moyen de « limiter tout croisement entre les groupes », comme le veut le protocole sanitaire dicté par l’Éducation nationale pour lutter contre l’épidémie de coronavirus.

La ville précise que les familles conservent la liberté de fournir un pique-nique à leurs enfants mais que ces derniers devront rester à l’école sur le temps du déjeuner. « Une sortie massive à midi n’est pas envisageable », précise la maire Nathalie Appéré dans un communiqué. Jusqu’au 2 juin, le temps de restauration scolaire sera gratuit pour tous les enfants. Il le restera après cette date pour les familles des trois premières tranches tarifaires.

« Tout est fait pour protéger la santé »

A Rennes, les semaines seront divisées en deux afin d’accueillir au maximum 15 enfants au primaire et 10 enfants en maternelle. « Nous pouvons dire aux parents qui font le choix de mettre leurs enfants à l’école : tout est fait pour protéger la santé des enfants, des enseignants et des personnels des écoles », précise la ville. Après les grandes sections, les CP et CM2, ce sont les CE1, CE2 et CM1 qui reprendront l’école le 18 mai. Les classes de petite et moyenne section de maternelle attendront le 25 mai.

Le nettoyage et la désinfection des locaux scolaires seront assurés plusieurs fois par jour par les services municipaux. L’ensemble des informations concernant la réouverture des écoles a été diffusé sur le site de la ville, à retrouver ici.