Illustration de la rue Le Bastard, l'une des principales artères commerçantes à Rennes. — J. Gicquel / APEI / 20 Minutes

Soulagés de rouvrir, les commerçants sont nombreux à se poser des questions sur les conditions de réouverture de leur magasin. A partir du 11 mai, tous les commerces devront en effet respecter un cahier des charges strict afin de limiter le nombre de personnes présentes dans les magasins en fonction de leur surface et de s’assurer de la protection des clients et des salariés.

Comment les commerces de proximité vont s’organiser à partir du 11 mai https://t.co/kVcRIyWDiA — 20 Minutes (@20Minutes) April 30, 2020

Pour les accompagner dans cette reprise, qui s’annonce pour le moins délicate, la ville de Rennes va distribuer des kits sanitaires à 2.600 commerces de la ville concernés par cette réouverture. A l’intérieur, les commerçants trouveront deux masques en tissu, une visière de protection, du gel hydroalcoolique, une bombe de craie pour le marquage au sol et une affichette d’information sur les gestes barrières qu’ils pourront apposer sur leur vitrine.

« Ce matériel doit permettre à tous les commerçants de disposer d’un kit sanitaire minimum, dès l’ouverture de leur magasin, avant que le redémarrage des approvisionnements ne leur permette de s’équiper normalement », précise la ville. La distribution aura lieu vendredi, samedi et lundi 11 mai sur la place de l’Opéra et sera assurée par des agents de la ville et des membres de l’association de commerçants Le Carré Rennais.