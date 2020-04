La maire de Rennes Nathalie Appéré dans son bureau de l'Hôtel de ville, le 28 septembre 2017. — C. Allain / 20 Minutes

Le dernier conseil municipal remonte au 3 février à Rennes. Depuis, le premier tour des élections municipales s’est tenu le 15 mars avant que le second tour soit reporté en raison de la crise du coronavirus. Candidate à sa réélection et arrivée en tête au premier tour, Nathalie Appéré est donc toujours aux commandes de la ville.

Depuis le 12 mars et la première allocution télévisée d’Emmanuel Macron, elle passe ses journées dans la cellule de crise mise en place par la ville. Pour faire le point sur les décisions prises dans le cadre de l’urgence sanitaire, la maire de Rennes réunira ses 61 conseillers municipaux pour une séance extraordinaire vendredi matin.

Confinée, notre démocratie locale ne doit pas pour autant s'arrêter. Je réunirai le conseil municipal vendredi, en visioconférence, pour faire le point sur la situation et rendre compte des décisions prises depuis le début de la crise sanitaire. #Dialogue #Transparence. pic.twitter.com/xju3MVeuKx — Nathalie Appéré (@nathalieappere) April 6, 2020

Le conseil municipal ne se tiendra pas bien sûr dans les salons de l’Hôtel de ville. « Cette séance exceptionnelle se tiendra de manière dématérialisée autour d’un ordre du jour restreint », indique Nathalie Appéré dans un communiqué, estimant « essentiel de faire vivre la démocratie locale dans le dialogue et la transparence ». Les débats seront enregistrés et la vidéo sera diffusée en ligne et dans son intégralité avec un léger différé.