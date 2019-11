Keolis va effectuer davantage de prévention par le biais de ses agents du Star pour inviter les usagers à la prudence dans le métro. — C. Allain / 20 Minutes

Un homme est dans un état critique après avoir chuté dans la station de métro Sainte-Anne vendredi.

D’après les images de vidéosurveillance, il se serait assis sur la rambarde et serait tombé en arrière.

Keolis va inspecter toutes ses stations de métro et étudier « au cas par cas » les zones potentiellement risquées.

Toutes les stations de métro de Rennes vont être inspectées dans les semaines à venir. Keolis, l’exploitant du réseau Star, en a fait l’annonce vendredi soir, quelques heures après la dramatique chute d’un homme dans la station Sainte-Anne. Vendredi, vers 1h du matin, un homme de 20 ans est tombé. Il serait, selon Ouest France, dans un état de mort cérébrale. D’après les images de vidéosurveillance, il se serait assis sur la main courante de l’escalator et aurait perdu l’équilibre, tombant en arrière et chutant sur le quai situé près de dix mètres plus bas.

Après cet accident, Keolis souhaite explorer « toutes les solutions pour sécuriser les abords des escaliers mécaniques ». Avec l’aide du fabricant, les agents de la régie de transport en commun vont mener un travail d’analyse « au cas par cas ».

Chute dans le métro à Rennes : Les images de vidéosurveillance confirment la thèse de l’accident https://t.co/0Kd5IynRUY via @20minutesRennes pic.twitter.com/LtzAxzQXF6 — 20 Minutes Rennes (@20minutesrennes) November 29, 2019

Depuis l’ouverture de la ligne A en 2002, Keolis a enregistré dix chutes graves dans ses stations de métro, la plupart à Charles-de-Gaulle et Sainte-Anne. Dans cette dernière, des travaux avaient été menés en 2013 pour combler le vide sous l’escalier mécanique descendant vers les quais. « Nous avions constaté plusieurs incidents, mais uniquement dans la partie descendante », assure Armelle Billard, responsable de la communication de Keolis. Un faux plafond avait été installé à cet endroit afin de réduire la hauteur du vide. Vendredi, c’est dans l’escalier montant que s’est produit l’accident. Les mêmes travaux pourront-ils être menés ? « Tout sera étudié. Les stations de métro sont des lieux compliqués à traiter car elles ont un environnement très contraint », prévient la porte-parole.

Davantage de prévention sur le terrain

Keolis va également intensifier sa prévention sur le terrain, notamment via ses patrouilles Amistar​, afin d’inciter les usagers à davantage de prudence. Si les accidents sont peu nombreux dans le métro rennais, ils se sont multipliés depuis quelques années. Sept des dix chutes graves ont eu lieu ces cinq dernières années.