Illustration de verres de bière. — Emilio Morenatti / SIPA

On ne le rappelle jamais assez. Après le Nord et l’Alsace, la Bretagne est le territoire français qui produit le plus de bière. Pas toujours connues du grand public, les bières bretonnes vont s’offrir un joli coup de projecteur à l’occasion de la Breizh Bier Session, un salon qui se tiendra à Rennes les 30 novembre et 1er décembre.

Organisé par l’association Breizh’Hop, l’événement pourrait attirer 3.000 à 4.000 personnes sous la halle de la Courrouze. « Il y a des milliers d'amoureux de la bière ici. Ce que l’on veut, c’est valoriser le savoir-faire. Prôner le boire moins, mais le boire mieux », explique Xavier, membre de Breizh’Hop.

Dans les années 1980, c’est en Bretagne que la renaissance des brasseries artisanales s’est produite. Dans le sillage de Coreff, Britt ou Lancelot, des dizaines de brasseries ont ouvert dans la région, qui en compte aujourd’hui plus d’une centaine.