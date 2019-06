Le public rennais profitera des meilleurs artistes de la scène locale pour la fête de la musique. — C. Allain / 20 Minutes

Contrairement à d'autres villes, Rennes programme quasi exclusivement des artistes locaux pour la fête de la musique et non des têtes d'affiches nationales.

La ville met en avant l'esprit originel de la fête de la musique, qui doit permettre à tout musicien de se produire devant un public, quel que soit son style.

Pour beaucoup, ce n'est pas forcément le soir pour aller voir des stars qui sont déjà programmées toute l'année dans les festivals et les salles de concert.

Ce vendredi soir, pour la fête de la musique, les Toulousains pourront se déhancher sur le son de Skip The Use, les Marseillais profiteront du groove de Chinese Man – certes enfants du pays – et les Strasbourgeois auront droit à Stéphan Eicher. À Rennes en revanche, pas de grosses têtes d’affiche nationales ou internationales au menu. Comme chaque année, la ville reste fidèle à sa ligne de conduite avec une programmation qui fait la part belle à la scène locale.

Que ce soit sur les quatorze scènes thématiques – dont six gérées par la ville de Rennes – ou dans la trentaine de bars accueillant des concerts, la grande majorité des musiciens seront ainsi rennais ou au moins originaires d’Ille-et-Vilaine. Pour l’adjoint à la culture Benoît Careil, l’idée est de « maintenir l’esprit originel de la fête de la musique ».

« L’occasion d’avoir un premier rapport avec un public »

« C’est la fête de tous les musiciens et du partage de la musique entre ceux qui la pratiquent et ceux qui ne la pratiquent pas », explique l’ancien leader et bassiste du légendaire groupe Billy Ze Kick. Pour illustrer son propos, l’élu convoque ses vieux souvenirs de musicien. L’événement donne « la possibilité à tout un chacun de sortir sur le trottoir et de jouer devant des passants et c’est l’occasion d’avoir un premier rapport avec un public, indique-t-il. Pour ma part, cette première fois, c’était à une fête de la musique en 1981. »

Ce choix de privilégier « les pratiques amateurs et non commerciales » est aussi dû aux atouts de la scène rennaise. « Chaque ville a son écosystème, souligne l’adjoint à la culture. À Rennes, on a la chance d’avoir une profusion de musiciens donc on leur donne la possibilité de se produire. »

« On peut voir les têtes d’affiche toute l’année dans les festivals »

Autre argument, avance William, intermittent du spectacle à Rennes, « on peut voir les grosses têtes d’affiche toute l’année dans les festivals ou les concerts au Liberté, à l’Ubu ou à l’Antipode ».

Le trentenaire ne trouve d’ailleurs rien à redire à la politique municipale à ce sujet : « Pour moi, la fête de la musique, c’est l’occasion de voir jouer des potes ou de découvrir des zikos locaux talentueux qu’on ne connaît pas. » Benoît Careil confirme : « On veut faire un événement gratuit et populaire, il n’y a pas d’enjeu à programmer des stars. »