VISITE Le public pourra visiter les stations La Courrouze, Cleunay, Colombier et Gros-Chêne samedi et dimanche

Vue du tunnel de la ligne b du métro dans la future station Gares. — J. Gicquel / 20 Minutes

A moins d’un an et demi de la mise en service de la ligne b du métro, prévue pour l’automne 2020, le chantier se poursuit dans les entrailles du sous-sol rennais. Le public aura l’occasion de découvrir l’avancée des travaux ce week-end avec les futures stations La Courrouze, Cleunay, Colombier et Gros-Chêne qui ouvriront leurs portes. En bonus, une rame du CityVal, le remplaçant de l’actuel Val, sera également à quai à la station La Courrouze et pourra être visitée.

Le chantier n’étant pas encore achevé, la ville précise que les visites se feront uniquement par les escaliers et ne seront donc pas possibles pour les personnes à mobilité réduite. Il est également conseillé de venir avec des chaussures adaptées et d’éviter les talons et les chaussures ouvertes.

[Portes ouvertes ] Samedi 18 et dimanche 19 mai, venez découvrir 4 stations de la ligne b du #metro #Rennes. L'occaion de découvrir des architectures exceptionnelles et de se projeter en 2020 #IciRennes > https://t.co/WbO53U2NaY pic.twitter.com/pUI59Z0AEG — RennesVilleMétropole (@metropolerennes) May 16, 2019

Pour ceux qui ne pourront se rendre à ces portes ouvertes, il est toujours possible de découvrir le futur visage du métro grâce à l’application « Métro ligne B Rennes – 3D » mise en ligne en mars. Grâce à des vidéos en 3D, elle permet ainsi de se balader virtuellement dans les couloirs et sur les quais de la future ligne ainsi que de monter dans une rame et d’embarquer pour la station suivante.