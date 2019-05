TRANSPORTS Les élus métropolitains ont validé jeudi soir la nouvelle grille tarifaire et les nouveautés sur le réseau

Illustration d'un bus du réseau Star à Rennes, le 3 février 2016. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Le prix des abonnements va augmenter à partir du 1er juillet sur le réseau avec des hausses de 3 % en moyenne.

Une centaine de trottinettes électriques vont être proposées en location longue durée.

L’offre de métro va également être renforcée pendant l’été, ainsi que certains dimanches et jours fériés.

Le 1er juillet est chaque année synonyme de hausse des tarifs pour les usagers du Star à Rennes. Cette nouvelle grille tarifaire a été validée jeudi soir au conseil de Rennes Métropole. Les élus en ont également profité pour faire le point sur les nouveautés à venir en matière de transport. Voilà ce qui vous attend dans les prochains mois.

Le tarif des abonnements augmente

Pour la troisième année consécutive, le prix des abonnements va grimper au 1er juillet avec une hausse moyenne de l’ordre de 3 %. Pour un jeune de moins de 20 ans, l’abonnement mensuel coûtera ainsi désormais 29,80 euros (contre 28,90 actuellement) et l’abonnement annuel 298 euros (au lieu de 289 euros). Le titre mensuel passera quant à lui à 33,60 euros (contre 32,60) pour les 20-26 ans et à 52,95 euros (au lieu de 51,30) pour les 27-64 ans. Le pass journée va également grimper (de 4,10 à 4,20) tout comme les tarifs de groupes. Le prix du ticket unitaire ainsi que celui du carnet de dix tickets restera en revanche inchangé.

Des trottinettes électriques en location longue durée

Les trottinettes électriques se font encore assez discrètes dans les rues de Rennes. Mais cela pourrait bientôt changer. A partir du 1er juillet, il sera possible de louer une centaine de ces engins motorisés pour une durée d’un an auprès de la Maison du Vélo.

Rennes: Des trottinettes électriques bientôt proposées en location longue durée https://t.co/Q5ozC9MNrS via @20minutesRennes pic.twitter.com/AAbRx7BrMw — 20 Minutes Rennes (@20minutesrennes) April 1, 2019

Il en coûtera 130 euros pour les usagers et 110 euros pour les abonnés Star. A l’issue de la période de location, l’usager aura aussi la possibilité, comme pour les vélos électriques, de racheter la trottinette au tarif de 350 euros.

Plus de vélos à Sainte-Anne et République

Les vélos en libre-service avaient fait leur révolution l’an dernier avec l’arrivée des nouveaux modèles du Vélo Star. La flotte avait par contre été réduite drastiquement, passant de 900 à 650 vélos, en raison du succès des vélos électriques. Le nombre de stations avait également été revu à la baisse (de 83 à 55 stations). A partir de septembre, le nombre de vélos disponibles sera par contre augmenté aux stations Sainte-Anne (de 24 à 40) et République (de 30 à 45).

Davantage de métros en été

Pour faire face à des hausses de fréquentation observées ces derniers mois, la fréquence du métro va être renforcée en début de soirée certains dimanches et jours fériés, notamment pendant l’hiver. Il en sera de même cet été pendant la semaine avec plus de métros qui circuleront pendant les pics du matin et du soir.

Peu de changements sur les lignes

Les usagers du bus ne devraient pas être trop perturbés à la rentrée avec peu de changements à signaler sur les lignes. Seule la ligne 89, lancée à titre expérimental il y a un an entre La Poterie et le crématorium de Vern-sur-Seiche ne sera pas reconduite, faute de fréquentation.