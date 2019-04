La première édition du Marché à manger, en 2016, avait attirer la foul aux halles centrales. — J. Gicquel / APEI / 20 Minutes

La première édition des Bouffes Rennaise s'ouvre ce mardi à Rennes.

Avec ce nouveau festival, Rennes s'affirme encore davantage comme une place forte de la gastronomie.

Entre dîner dans un lieu secret, pique-nique géant et repas musical, les Bouffes Rennaises proposent un menu éclectique et gourmand.

Faites un sondage sur les villes françaises associées à la gastronomie et vous obtiendrez inlassablement les mêmes réponses : les éternelles Lyon, Bordeaux et Paris, parfois Nice, Toulouse, Lille ou Strasbourg, mais rarement Rennes… Du moins selon les non-Rennais pour lesquels la capitale bretonne ne se résume encore souvent qu’à sa fameuse galette-saucisse. Car ses habitants sont, eux, de plus en plus conquis par les atouts culinaires de leur ville. Et on est prêt à prendre le pari : d’ici peu, Rennes et bonne bouffe seront presque aussi indissociables que Comté et Arbois ou tourteau et mayonnaise.

C’est en tout cas l’ambition - parmi d’autres - des Bouffes Rennaises, dont la première édition s’ouvre ce mardi. Ce nouveau festival surfe sur une tendance forte observée depuis quelques années, entre la multiplication des événements culinaires ( Marché à manger, Toqués de Mythos…), l’ouverture de nouveaux restaurants rivalisant d’inventivité et l’émergence de jeunes chefs de talent. Avec quatre chefs récompensés au guide Michelin 2019, dont deux à Rennes-même ( Virginie Giboire au restaurant Racines et Julien Lemarié à Ima), la métropole rennaise s’impose d’ailleurs comme la plus étoilée de l’ouest.

« On sent qu’il se passe quelque chose à Rennes »

« Il y a une vraie dynamique actuellement à Rennes », confirme Olivier Marie, créateur des Bouffes Rennaises. Déjà initiateur en 2016 du Marché à manger, ce food market qui attire les gourmets chaque mois aux halles centrales, ce journaliste culinaire est l’un des moteurs du renouveau gastronomique de la cité bretonne. « Quand je vais à Paris, tous les chefs me le disent : "on sent qu’il se passe quelque chose à Rennes" », souligne-t-il, saluant « les jeunes chefs qui créent de nouvelles façons de manger et d’envisager la gastronomie ».

Du 9 au 14 avril, les Bouffes Rennaises ambiancent le chef-lieu breton avec dîners secrets, pique-nique géant, cours de cuisine etc.

Co-organisateur de l’événement, Destination Rennes, l’office de tourisme rennais, a vite pris conscience des retombées potentielles. « Le tourisme urbain a le vent en poupe, et quand on vient passer un week-end dans une ville, le "manger" est maintenant aussi incontournable que le patrimoine », indique son directeur Vincent Aubrée. Pour associer cette image à Rennes, « un festival gastronomique est une formidable vitrine », ajoute-t-il, citant en exemple le festival Mange Lille. « En lançant les Bouffes Rennaises, on a voulu créer une caisse de résonance ».

« Mettre en scène la gastronomie de manière ludique »

Les Bouffes Rennaises raviront ainsi les papilles des gourmets tout au long de la semaine. Au menu : dîner dans un lieu décalé et tenu secret, accord mets, vin et musique avec l’Orchestre symphonique de Bretagne, pique-nique géant que l’on rejoindra en canoë, food truck aux halles centrales avec chaque midi un type de cuisine différent, atelier de cuisine participative avec un chef et sa brigade, dîner musical avec un casque sur les oreilles, et bien d’autres choses encore…

« L’idée est de mettre en scène la gastronomie sans se prendre la tête et de manière ludique, notamment en dressant des passerelles, par exemple avec la musique, précise Olivier Marie. On souhaite faire vivre une véritable expérience aux gens. » Avec les Bouffes Rennaises, le journaliste culinaire est aussi guidé par une volonté de désacraliser la gastronomie, longtemps figée dans une image quelque peu élitiste et surannée.

« C’est pour cela qu’on a choisi le nom de "bouffes", qui a une connotation plus légère, plus conviviale, explique Olivier Marie. On veut vraiment ouvrir la gastronomie au plus grand nombre. » Un objectif en passe d’être tenu, à en croire Vincent Aubrée : « On a ouvert la billetterie il y a une semaine et demi, sans faire énormément de communication, et une bonne partie des places sont déjà parties ! »