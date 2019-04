Le canal Saint-Martin, à Rennes, où un parc naturel urbain est en cours d'aménagement dans des prairies. — C. Allain / 20 Minutes

La ville de Rennes poursuit l’aménagement des berges de ses cours d’eau.

Quatre passerelles seront construites d’ici l’an prochain, dont trois à proximité du futur parc naturel des prairies Saint-Martin.

Elles doivent permettre de favoriser les liaisons piétonnes et cyclistes.

Rennes n’a pendant longtemps pas prêté trop attention aux cours d’eau qui la traversent. Mais les temps changent et les élus voient désormais d’un autre œil la Vilaine et le canal d’Ille-et-Rance. D’importants travaux ont ainsi été engagés pour mettre en valeur les charmes des berges. C’est notamment le cas dans le nouveau quartier de Baud-Chardonnet qui aura ses plages à partir du mois de juin.

Les aménagements vont encore se poursuivre dans les prochains mois avec la construction de quatre passerelles au-dessus de l’eau. Leur réalisation a été votée lundi soir au conseil municipal et les travaux démarreront cet automne. « Cela va favoriser les liaisons piétonnes et cyclistes en permettant le passage d’une rive et d’un quartier à l’autre », indique Sébastien Sémeril, premier adjoint à la mairie de Rennes en charge de l’urbanisme.

L’opposition s’est abstenue de voter

Trois de ces passerelles verront le jour à proximité du parc naturel des prairies Saint-Martin. Deux d’entre elles permettront de relier le futur «poumon vert» de la capitale bretonne à la ZAC Plaisance : au niveau du cimetière du Nord pour l’une et de la structure du Bon Accueil pour l’autre.

L'une des passerelles reliera le nord de la ZAC Plaisance aux prairies Saint-Martin. - Ville de Rennes

La troisième passerelle enjambera le canal de l’Ille et fera le lien entre les prairies et la ZAC Armorique. Près du pont Saint-Cyr, une quatrième structure permettra enfin de relier l’îlot de l’Octroi au jardin de la Confluence côté Mail Mitterrand.

Un ponton sera aménagé près du parc Saint-Cyr. - Ville de Rennes

Lors du vote au conseil municipal, le groupe d’opposition Alternance 2020 s’est abstenu. Les élus de la droite et du centre fustigent notamment le fait que l’une des passerelles qui sera construite près de la ZAC Plaisance ne sera pas accessible aux personnes à mobilité réduite. « Il y a à cet endroit des contraintes liées à la navigabilité et aux risques d’inondations. Nous n’avons pas trouvé de solutions techniques pour permettre cet accès », a répondu Sébastien Sémeril.