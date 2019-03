LUXE, CALME ET VOLUPTÉ Le domaine du Château des Pères, à Piré-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine), va accueillir un hôtel haut de gamme à l’architecture insolite et novatrice

Image du futur hôtel du Château des Pères, inspiré de la structure d'un arbre avec ses branches portant les chambres suspendues. — DR

Un hôtel atypique et avant-gardiste ouvrira ses portes fin 2020 au Château des Pères, à 30 km de Rennes.

La structure s'inspire d'un arbre dont les branches portent les 42 chambres perchées en hauteur.

Les prestations et tarifs seront ceux d'un hôtel 4 étoiles.

Surplombant la végétation, l’édifice semble tutoyer le ciel, tel un arbre géant dont chaque branche porte une chambre suspendue aux allures de capsule futuriste. Si les visuels sont impressionnants, il ne s’agit pour l’heure que d’images de synthèse. Mais les engins de chantier sont déjà à pied d’œuvre et dans un an et demi, cet ovni architectural deviendra réalité.

Un hôtel aussi original qu’avant-gardiste sortira en effet de terre en septembre 2020 au Château des Pères. Situé à Piré-sur-Seiche, à 30 kilomètres au sud-est de Rennes, ce vaste domaine verdoyant de 31 hectares abrite aujourd’hui un château de 7000 m², un restaurant gastronomique, un espace destiné aux réceptions, un potager ou encore un parc de plus de 70 sculptures.

Attirer les touristes grâce à sa forme atypique

Ce nouveau projet comblera « un besoin d’hébergement auquel nous ne pouvions pas répondre », explique Julien Legendre, gérant du domaine et fils du propriétaire des lieux, l’entrepreneur rennais Jean-Paul Legendre. « Les chambres proposées actuellement ne suffisaient plus pour accueillir les demandes croissantes en mariage et séminaires résidentiels », ajoute-t-il.

Outre sa traditionnelle clientèle d’affaires, le Château des Pères souhaite également séduire les touristes grâce à la forme atypique de l'hôtel. « On veut attirer du monde uniquement par ce biais », précise Karine Fisher, chef de projet marketing. « En général, les gens ne viennent pas par hasard à Piré-sur-Seiche donc on vise une clientèle un peu plus éloignée, notamment pour des courts séjours. »

Des chambres sans vis à vis avec une vue imprenable

Le domaine mise ainsi sur un concept inédit en France, inspiré de la structure d’un arbre. Autour du « tronc » central, un ascenseur et un escalier desserviront les 42 chambres perchées : des bulles de 26 m² culminant pour les plus élevées à 28 mètres de hauteur et sans aucun vis à vis. Chaque chambre comporte une baie vitrée de 2,50 m² avec une vue imprenable sur la campagne environnante. Le rez-de-chaussée accueillera l’espace spa et bien-être avec piscine, balnéothérapie, sauna et hammam.

Les tarifs ne sont pas encore fixés. Mais le luxe a un prix : le Château des Pères annonce sans surprise « le niveau et les exigences d’un hôtel 4 étoiles ». Ouverture des réservations prévue début 2020.