Illustration du bourg de Bécherel, commune située au nord-ouest de Rennes. — GILE Michel/SIPA

Près de Rennes, les communes de Bécherel et de Miniac-sous-Bécherel se tirent la bourre depuis des siècles pour savoir qui a le plus haut sommet.

Ce vendredi, une expédition scientifique burlesque viendra mettre un point final à cette guerre de clochers.

Pour Wikipédia, Miniac-sous-Bécherel est plus haute que sa voisine Bécherel.

La France retient son souffle. Ce vendredi soir sur les coups de 19h, on saura enfin qui des communes voisines de Bécherel ou de Miniac-sous-Bécherel, situées au nord-ouest de Rennes, est bâtie sur le plus haut sommet. Le suspense est insoutenable car il s’agit là de mettre fin à une querelle de clochers vieille de plusieurs siècles. « La commune de Miniac revendique depuis la nuit des temps de s’appeler Miniac-sur-Bécherel et non pas sous, estimant qu’elle a le plus haut sommet. On a donc décidé de mettre les pieds dans le plat avec une bonne dose d’humour », indique Alice Lamy, coordinatrice du théâtre de Bécherel.

C’est de cet endroit que partira en fin de journée « une équipe d’alpinistes », composée d’artistes et d’habitants, afin de relier et de mesurer les deux sommets. « On a déjà effectué des recherches topographiques et on va utiliser de vrais instruments de mesure », assure-t-elle le plus sérieusement du monde.

Pour Wikipédia, Miniac est plus haute que Bécherel

Mais tout le monde aura compris que cette grande cordée est en fait une performance artistique assez loufoque, menée par l’Ecole Parallèle Imaginaire. « Il faut prendre cela au dixième degré. On ne va pas non plus déclarer la guerre à Bécherel ! », sourit Daniel Monnier, le maire de Miniac-sous-Bécherel.

Il n’empêche, l’élu ne serait pas contre damer le pion à la commune voisine. Il est même sûr que Miniac-sous-Bécherel va l’emporter. « Bécherel a peut-être le plus haut clocher mais notre commune est bâtie sur un plus haut sommet », assure-t-il. Même Wikipédia peut en attester. Selon l’encyclopédie en ligne qui a réponse à tout, Miniac-sous-Bécherel a une altitude maximum de 183 mètres, contre 176 mètres pour sa voisine Bécherel. Aux scientifiques désormais d’en apporter la preuve formelle.