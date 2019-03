Nathalie, habitante de Vern-sur-Seiche, s'est assise l'espace d'un instant dans le fauteuil du maire Didier Moyon. — M. Pavard / 20 Minutes

Le maire de Vern-sur-Seiche, près de Rennes, a invité une habitante à le suivre toute une journée.

Didier Moyon entendait montrer le quotidien d'un élu et le fonctionnement d'une commune.

Tirée au sort, l'habitante a été surprise par l'emploi du temps du maire.

En ces temps de défiance envers les élus, Didier Moyon a décidé de prendre le taureau par les cornes. Pour la deuxième année consécutive, le maire de Vern-sur-Seiche ( Ille-et-Vilaine), petite commune de 8.000 habitants au sud de Rennes, a ainsi invité une habitante à le suivre durant toute une journée, ce jeudi.

« J’ai envie de montrer le quotidien d’un élu, d’expliquer le fonctionnement d’une commune, les arbitrages que l’on doit faire, explique-t-il. C’est une manière d’encourager l’engagement républicain. Chaque citoyen s’honorerait à participer au conseil municipal. »

Maire et cadre d’entreprise à la fois

Nathalie, 51 ans, a été tirée au sort lors de la cérémonie des vœux, en début d’année. « J’étais surtout dans une démarche de curiosité », précise cette responsable facturation dans une entreprise de la commune, résidente de Vern-sur-Seiche depuis 2000. Première « surprise : je n’avais pas intégré que le maire avait une activité professionnelle à côté », reconnaît-elle.

Didier Moyon est en effet cadre dans une entreprise du bâtiment à Bruz, en banlieue rennaise. Un poste qu’il occupe à 80 %, contre 20 % dans son fauteuil de maire. « Mais je suis à 100 % maire, affirme l’édile. Je consacre chaque semaine 28 à 30 heures à cette fonction, sans compter les permanences et les inaugurations ou réceptions le week-end. » Le tout pour une indemnité de 1.014 euros par mois. « C’est compliqué d’en vivre », souligne-t-il.

Le maire a notamment présenté à Nathalie les différents services municipaux. - M. Pavard / 20 Minutes

Nathalie a donc accompagné Didier Moyon « le matin dans son cadre professionnel et l’après-midi en mairie ». Au programme : une présentation de l’entreprise pour démarrer, une visite de chantier dans la matinée, un déjeuner professionnel le midi, une réunion du comité de secteur en début d’après-midi, puis une visite des services municipaux, une nouvelle réunion de travail et enfin un vernissage d’exposition dans un centre culturel.

Nathalie étonnée des « connaissances pointues du maire sur tous les sujets »

Un vrai marathon dont l’habitante n’avait pas forcément conscience : « Je me suis rendu compte que le maire et ses adjoints étaient présents à quasiment toutes les réunions. » Nathalie s’avoue surtout « étonnée des connaissances très pointues qu’a le maire de tous les sujets. C’était l’une des questions que je me posais en arrivant : le maire maîtrise-t-il les dossiers en détail ou compte-t-il sur ses relais ? En réalité, il a une connaissance globale, du budget à la réglementation. »

Avec cette initiative originale, Didier Moyon « espère faire des émules. Si les 36.000 maires de France pouvaient reprendre mon idée, ce serait parfait. » Quant à Nathalie, elle se dit « satisfaite de la journée »… Mais pas au point d’éveiller une vocation : « Devenir maire un jour ? C’est passionnant mais ce n’est pas vraiment à mon programme. »