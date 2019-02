Un coursier Uber Eats (illustration). — S.SALOM-GOMIS / SIPA

Envie d’un burger ou d’une pizza à 4 heures du matin après une bonne soirée entre amis ? C’est désormais possible à Rennes. Après Paris et sa petite couronne et Dijon, Uber Eats lance, ce lundi, son service de livraison de repas 24h/24 et 7 jours/7 dans la capitale bretonne.

Sept restaurants pour l’instant

La société américaine, qui a débarqué à Rennes fin 2017, cible clairement avec son nouveau service les étudiants « en pleine fringale nocturne ». « Nous avons constaté une augmentation de 100 % des commandes passées entre minuit et 7 heures du matin au cours des dernières semaines », indique Uber dans un communiqué.

Pour le lancement de ce nouveau service à Rennes, sept restaurants sont proposés à la carte. On y retrouve des grandes chaînes comme McDonald’s mais aussi des enseignes locales comme Ethnic Food ou Fissa Pizza.