Le trafic SNCF reprend progressivement en gare de Rennes. Jusqu’à 14 heures ce samedi, il était interrompu après une odeur suspecte. Environ 1.300 personnes avaient été évacuées de la gare à cause d'une odeur suspecte qui ressemblait à celle du gaz. Elle provenait des travaux en cours à proximité de la gare.

Les pompiers, la police nationale ainsi que des agents de GRDF se sont rendus sur place, rapporte Ouest-France. Un véhicule d’intervention chimique a même été envoyé aux abords de la gare.

[#Rennes] Evacuation en cours de la gare de Rennes suite à une fuite de gaz @SDIS35officiel et @PoliceNat35 sur place Public évacué et interruption du trafic @SNCF et métro @keolisrennes pic.twitter.com/ks4DgoixSF