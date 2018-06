VIDEO. Bretagne: La Vilaine sous surveillance, plusieurs communes les pieds dans l’eau

Lancer le diaporama La commune de Châteaubourg a vu la Vilaine déborder dans la nuit du 11 au 12 juin 2018, à l'Est de Rennes. — C. Allain / 20 Minutes

Les pluies d’orage ont fait monter le niveau de la Vilaine dans la nuit du 11 au 12 juin.

La rivière a débordé et inondé une partie de la commune de Châteaubourg, à l’Est de Rennes.

La montée des eaux n’a pas fait de dégâts. Météo France prévoit une accalmie ce mardi mais l’eau pourrait continuer de monter selon la préfecture.

Il a plu toute la nuit sur l’Ille-et-Vilaine. Des rideaux d’eau se sont abattus sur le département, déjà bien arrosé par les pluies d’orage depuis dix jours, et le niveau des rivières est monté. « Les pompiers m’ont réveillé à 1h du matin parce qu’il pleuvait dur et que le niveau de la Vilaine grimpait très vite ».

Teddy Regnier n’a pas beaucoup dormi. Le jeune maire de Châteaubourg, à l’Est de Rennes, a passé la nuit à scruter le niveau de la rivière, dont la cote a atteint 2 mètres mardi matin. « Jusqu’à 2,20 m ça passe. Au-dessus, ça pourrait devenir compliqué », assure le maire. La préfecture d’Ille-et-Vilaine a placé cette portion de la rivière en alerte orange aux crues, craignant qu’elle ne monte jusqu’à 2,50 m, voire 2,90 m malgré l’interruption de la pluie.

L’usine de compotes inondée

Pour l’heure, la montée des eaux n’a pas fait de dégâts. Seule l’usine des Vergers de Châteaubourg a été touchée. « Nous avons pu les prévenir en amont donc ils ont pu mettre à l’abri ce qui craignait le plus », poursuit le maire. La production de cette usine préparant des compotes de fruits a été partiellement interrompue. Un peu plus haut, l’hôtel Ar Milin a été évacué « par précaution » et les réservations pour les jours à venir annulées. Heureusement, les nombreux parcs bordant le cours d’eau ont servi de zone d’expansion, évitant que l’eau n’atteigne la chaussée.

L'usine des Vergers de Châteaubourg a été inondée le 12 juin 2018. - C. Allain / 20 Minutes

Chez les habitants, cet épisode rappelle celui de 2013. « On est habitués à voir l’eau monter. Mais là, ça dure », témoigne un riverain. Appareil photo à la main, un autre s’agace. « On voit des arbres couchés dans la rivière. Si personne ne s’en occupe, ça crée un bouchon et ça déborde ». Joël, lui, s’inquiète pour ses animaux. Deux chèvres et trois poules vivent dans un enclos non loin de la rivière. Mardi matin, la parcelle était gorgée d’eau. « Il va falloir les sortir de là. Ça faisait longtemps que je n’avais pas vu ça ».

#Météo #Bretagne Les cumuls de pluie relevés sont remarquables localement au nord de la Loire. Deux records de pluie mensuels sont également tombés à @nantesfr

Détails ici: https://t.co/WrZQ9iZBIF pic.twitter.com/qAHapefpPS — Stéven Tual (@StevenTual_off) June 12, 2018

Le dernier épisode de crue remonte à 2001. A Châteaubourg, la Vilaine avait atteint 2,80 m et plusieurs commerces avaient été touchés. La commune croise les doigts pour que cela ne se reproduise pas. La pluie ne devrait pas retomber ce mardi en Ille-et-Vilaine d’après les prévisionnistes.