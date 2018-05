Roland-Garros: La Bretagne encore absente. A quand le nouveau Marc Gicquel?

Le tennisman breton Marc Gicquel, ici lors d'un tournoi à Metz en 2013. — POL EMILE/SIPA

Les deux espoirs bretons Clara Burel et Evan Furness bénéficiaient d’une wild-card en qualifications de Roland-Garros. Ils ont perdu dès leur premier match.

La Bretagne n’aura pas de représentant dans le tableau principal du tournoi parisien.

Le vétéran Marc Gicquel, aujourd’hui retraité, attend toujours de voir un Breton lui succéder dans le top 50 mondial.

« L’apprentissage du haut niveau passe par là ». Ancienne joueuse pro, la présidente de la ligue de Bretagne de tennis Marie-Christine Peltre n’a pas été surprise de voir ses deux poulains échouer lors des qualifications de Roland-Garros. Bénéficiant d’une wild-card attribuée par la fédération, Clara Burel et Evan Furness ont été balayés dès leur premier match. La jeune femme reste en course dans le tableau juniors mais il n’y aura aucun Breton chez les grands. « Ils vont prendre la mesure du niveau mondial. Bien jouer en juniors, c’est une chose. Mais chez les pros, il n’y a plus de points faciles. Le degré d’exigence est beaucoup plus élevé ».

A 17 et 19 ans, les deux jeunes Bretons portent sur leurs épaules le poids de la relève du tennis français. Car derrière les Tsonga, Monfils, Gasquet et Mladenovic, la fédération attend toujours de trouver son champion ou sa championne. La Bretagne peut-elle lui fournir ? Pas impossible. « Je crois en eux. Il y a un véritable renouveau dans la région ces dernières années. On s’appuie sur les clubs pour repérer les meilleurs et les accompagner », poursuit la présidente de la ligue.

Des victoires de prestige

Derrière Clara Burel, finaliste de l’Open d’Australie juniors, et Evan Furness, classé 457e à l’ATP, la Bretagne pourrait aussi compter sur la fougue de Manuel Guinard. Le Malouin s’était fait remarquer au dernier Open de Rennes en battant Ernests Gulbis, ancien membre du top 10 mondial. « Il vient de remporter un tournoi Future (la 3e division du tennis) en Bosnie. Je pense que sa victoire face à Gulbis lui a fait du bien pour la confiance. Ces moments-là, ça donne envie d’aller plus haut », estime Matthieu Blesteau.

Pour le directeur de l’Open de Rennes, la Bretagne « est une terre de tennis » mais doit encore faire émerger des joueurs de talent. « Nous sommes la seule région française à avoir quatre tournois Challenger. Il faut que les joueurs s’en servent pour progresser. J’ai le sentiment qu’il se passe quelque chose ».

Marc Gicquel est bien seul

Le dernier Breton (et le seul ?) à avoir brillé au niveau national s’appelle Marc Gicquel. En 2008, le Briochin avait atteint la 37e place mondiale, s’incrustant en huitième de finale à Melbourne face à un certain Roger Federer. Aujourd’hui retraité, il attend la relève avec impatience. « Je ne m’inquiète pas. Il y a parfois des trous générationnels qui ne s’expliquent pas », estime l’ancien joueur.

Aujourd’hui entraîneur en région parisienne, Marc Gicquel n’hésite pas à soutenir les tournois bretons pour leur donner plus de visibilité et faire briller les jeunes pousses locales. « Il faut leur attribuer des wild-cards pour leur donner de la confiance. Il en suffit d’un qui réussisse pour entraîner les autres ». La porte est ouverte.