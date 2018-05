Stade Rennais-Montpellier: Rennes veut faire la fête pour son dernier match au Roazhon Park

Pour son dernier match à domicile samedi, le Stade Rennais veut faire la fête avec ses supporters (et battre Montpellier aussi). — Montage Picmonkey / C. Ena/AP/SIPA

Le Stade Rennais reçoit Montpellier samedi à 21h pour la dernière journée de Ligue 1. Le club veut fêter sa qualification européenne devant ses supporters.

Le Roazhon Park devrait afficher complet samedi soir.

Il suffit d’un nul aux Rennais pour s’assurer de rester cinquièmes et d’être directement qualifiés pour la phase de poules de Ligue Europa.

La victoire au PSG et la qualification européenne ont réveillé la ville et les supporters.

Un point suffirait à valider la cinquième place. Mais dans les rangs rennais, tout le monde ne parle que de victoire samedi pour la réception de Montpellier au Roazhon Park. Après une saison en demi-teinte à domicile, les Rouge et Noir veulent faire la fête avec leurs supporters. Sabri Lamouchi le premier. « Nous voulons conclure une saison remarquable. Ce groupe est extraordinaire. Il faut terminer en beauté en gagnant samedi », assure le coach qui espère au passage atteindre la barre des 60 points.

La victoire à Paris samedi dernier a facilité la tâche des Bretons pour espérer une place en poules de la Ligue Europa. Pour que cette cinquième place lui échappe, il faudrait que Rennes perde samedi et que Nice gagne à Lyon par plusieurs buts d’écart pour inverser la différence de buts. « Emotionnellement, ça va être fort donc il va falloir que les joueurs se maîtrisent. Il faudra être appliqués et concentrés », poursuit l’entraîneur arrivé en novembre.

« On s’emballe comme des fous »

Après une saison à rebondissements, le Stade Rennais a jusqu’ici parfaitement géré ses émotions. Au point même de rendre ses supporters fiers. Depuis la victoire face au PSG, les fans ont laissé éclater leur joie. « On est comme ça à Rennes. Quand on perd deux matches, c’est la fin du monde. Mais dès qu’on gagne, on s’emballe comme des fous », témoigne Yannick, patron du bar Aux Sports, QG parisien du club de supporters Roazhon’s Call.

Donc samedi c'est potentiellement les dernières apparitions de Khazri, Prcic, Mexer et Gourcuff. Qui d'autres ? #SRFC — lithos35 (@lithos35) May 17, 2018

L’euphorie autour de la qualification européenne a semblé s’emparer de toute la ville. « Rennes, c’est une belle endormie. Ici, les gens aiment le foot. Quand les résultats sont là, ça réveille tout le monde », estime Pierre, fervent supporter. Sabri Lamouchi confirme. « J’habite en centre-ville. J’ai vu l’enthousiasme monter au fil des semaines. Ici, les supporters sont très divers. Il y a des femmes, des jeunes, des anciens. Je trouve ça attachant et génial ».

Le Roazhon Park à guichets fermés ?

Samedi, ses joueurs devraient jouer dans un stade comble. Nombreux sont les supporters qui avaient coché la date. Certains viendront même de loin. « Ça fait quelques semaines que j’ai pris ma décision. Je voulais voir ce match. J’espère qu’on aura une belle communion. J’espère que les joueurs vont se sentir portés », témoigne Antoine, qui viendra de la région parisienne. La fête commence à 21h.