VIDEO. 1er Mai: A Rennes, la police est intervenue «pour éviter de nouvelles dégradations»

Lancer le diaporama Les gendarmes barrent la route à des manifestants cagoulés à Rennes, le 1er Mai 2018. — C. Allain / 20 Minutes

La manifestation du 1er Mai a parfois été houleuse et confuse à Rennes.

Les forces de l'ordre sont intervenues dans le cortège pour disperser des individus.

Une seule personne aurait été interpellée selon la préfecture.

On a entendu les manifestants parler de dix interpellations « voire plus ». La préfecture a démenti. Une seule personne a été interpellée lors du défilé du 1er Mai organisé à Rennes en fin de matinée et qui a réuni 3.500 personnes selon la police. Actuellement entendu par les enquêteurs, l’individu se serait rebellé face aux forces de l’ordre.

Contactée par 20 Minutes, la préfecture a justifié l’intervention des gendarmes au sein même du cortège constitué à l'occasion de la fête du Travail. « Nous avons vu des personnes cagoulées ramasser des projectiles place de Bretagne. Nous ne voulions pas que ces individus commettent des dégradations comme ce fut le cas lors de la manifestation du 19 avril », justifie Agnès Chavanon, la directrice de cabinet du préfet.

« La manœuvre était compliquée »

Les autorités ont donc ordonné aux forces de l’ordre d’isoler la tête de cortège, constituée en grande partie de jeunes manifestants cagoulés. « Nous voulions les éloigner de la manifestation traditionnelle. La manœuvre était compliquée », reconnaît la directrice de cabinet.

VIDEO. 1er Mai: La police intervient dans le cortège, la manifestation dégénère à Rennes https://t.co/VyYmUwEn3U via @20minutesRennes pic.twitter.com/k60uzN619M — 20 Minutes Rennes (@20minutesrennes) May 1, 2018

La manœuvre a surtout mis le cortège sous tension, alors que le défilé s’était jusqu’ici déroulé sans encombre. Dans un communiqué, la préfecture dénonce aussi « des jets de projectiles sur les forces de police », ce dont 20 Minutes n’a pas été témoin.