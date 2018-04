VIDEO. Rennes: L’incroyable défi de Tao qui a rejoint Saint-Pétersbourg en skate

Dans son périple de 3.500 kilomètres, Tao a parcouru neuf pays. — Tao Project

Partie de Rennes en mai 2017, Tao a rallié Saint-Pétersbourg en skate.

Durant son périple à la fois sportif et artistique, l’artiste a exposé ses fresques et réalisé des performances dans des festivals.

Son aventure est racontée dans le documentaire Tant qu’on ira vers l’Est, diffusé dimanche au cinéma L’Arvor à Rennes.

On avait quitté Tao fin avril 2017 sur les marches de la place du Parlement à Rennes. Quelques jours plus tard, la jeune femme s’élançait pour un défi un peu fou : rejoindre la Russie et Saint-Pétersbourg en skate, soit un périple de 3.500 kilomètres à travers neuf pays. Un an plus tard, on retrouve la skateuse de 25 ans en pleine forme, attablée à la terrasse d’un bar.

Rennes: Tao part pour un long voyage en skate, direction la Russie https://t.co/04WcCgVy8H pic.twitter.com/q4n9IAXsNw — 20 Minutes Rennes (@20minutesrennes) April 27, 2017

Cela fait maintenant sept mois que Tao est rentrée au bercail, un peu rincée. « C’était une fatigue lourde, notamment au niveau musculaire. J’avais parfois les pieds en sang à la fin de la journée. Il y a eu quelques chutes au cours du voyage mais rien de grave », raconte la jeune femme, qui en a connu d’autres. En septembre 2016, Tao avait sillonné la Bretagne sur son skate avec un genou en vrac.

Des routes pourries et une garde à vue en Russie

Elle a cette fois dû composer avec des routes pas franchement en bon état. « C’était très pénible pour skater aux Pays-Bas car il y a beaucoup de pavés. Après l’Allemagne, je me suis retrouvée dans des forêts ou des terrains vagues où c’était impossible. Du coup j’ai beaucoup marché la planche à la main dans des endroits bien perdus. Et pour rattraper le retard, je devais skater de nuit, ce qui est très dangereux », indique-t-elle.

Proche du but, Tao a également connu les joies d’une garde à vue en Russie pour une obscure histoire de papier. « Je me suis retrouvée dans une cellule sale et je ne comprenais rien. Je pense qu’ils m’ont pris pour une espionne. Mais ils m’ont finalement relâchée », sourit-elle.

Un documentaire en salles et un livre en projet

Durant son périple, filmé par deux amis, Tao n’a pas fait qu’avaler du bitume sur sa planche de skate. « C’était un défi sportif mais aussi et surtout un projet artistique », indique-t-elle. Artiste performer, la jeune femme a ainsi exposé ses fresques dans divers endroits et réalisé des performances dans des festivals. Elle est également allée à la rencontre de skateurs dans chacun des pays visités ainsi que de porteurs d’initiatives locales croisés en chemin. « J’ai reçu un accueil incroyable. Les gens étaient bouleversés par le fait que je vienne à leur rencontre par la seule force de mes jambes ».

Autant de rencontres et d’échanges racontés dans le documentaire Tant qu’on ira vers l’Est, qui sera projeté dimanche en avant-première au cinéma L’Arvor à Rennes, mais aussi dans un livre en cours d’écriture. « Le film retranscrit cette aventure d’un point de vue extérieur. Le livre reviendra sur l’expérience personnelle que j’ai vécue », conclut la jeune femme, avec déjà en tête l’idée de repartir sur la route.