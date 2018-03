VIDEO. Rennes: Une bière et un drone svp! Le premier bar à engins volants a ouvert ses portes

Lancer le diaporama Mehdi Boussaïd a créé le bar à drones Le LipoLoop à Rennes. — C. Allain / 20 Minutes

Le premier bar à drones a ouvert à Rennes.

Le LipoLoop propose un circuit réservé aux pilotes d’engins volants.

La technique du FPV est utilisée. Avec un casque sur la tête, le pilote se repère grâce aux images d’une caméra.

Le bar propose également un circuit de voitures radiocommandées.

C’est un concept unique en France. Installé dans un hangar de la zone industrielle de la route de Lorient, le LipoLoop n’est pas un bistrot comme les autres. Ouvert fin février, ce bar à drones dispose d’un circuit permettant de s’essayer à la pratique de cet engin volant. « On a reçu pas mal d’enfants qui venaient avec leurs parents pour tester. Mais faire voler un drone, ce n’est pas simple, il faut de l’apprentissage », explique Mehdi Boussaïd, co-fondateur du LipoLoop.

Ce passionné de culture geek propose des initiations gratuites aux clients du bar mais réserve son circuit aux initiés, déjà rompus à la technique du FPV (First person view). Casque sur la tête, le pilote dirige grâce aux images de la caméra installée sur le drone. Immersif, mais compliqué. « C’est comme un avion, si on ne sait pas le diriger, on se crashe », prévient Mehdi.

Le nouveau QG des pilotes

Quinze jours après son ouverture, le bar n’a pas séduit que des enfants. Des adeptes de courses de drones en ont fait leur QG. « C’est devenu un point de ralliement. On vient après le boulot, on discute, on vole un peu », témoigne Seb, amateur de modélisme qui s’est mis au drone il y a deux ans.

L'intérieur du bar à drones Le LipoLoop à Rennes. - C. Allain / 20 Minutes

S’ils pratiquent souvent en extérieur, les pilotes disposent ici d’un espace couvert, à l’abri des intempéries. « On devait voler mardi mais le temps était abominable. Ici on peut se faire des sessions d’entraînement quand on veut », enchaîne Bud, autre habitué. Des simulateurs de vol sont mis à disposition des clients qui voudraient s’entraîner.

Un circuit de voitures radiocommandées

Pour ceux qui préfèrent rester sur terre, le LipoLoop propose un circuit de voitures radiocommandées, également en immersion. « Ce n’est pas simple à gérer, on a du mal à se repérer », témoigne Olivier. Venu avec ses filles Thaïs et Lily, 12 ans, le papa espérait tester le drone en FPV. Il va devoir s’entraîner avant.