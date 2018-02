Rennes: Le Planning familial de nouveau visé par des anti IVG

La façade du Planning familial de Rennes a été prise pour cible par des militants anti avortement. — Planning familial

Le Planning familial de Rennes a de nouveau été pris pour cible par des militants anti-avortement jeudi. La direction de l’établissement a découvert un imposant tag sur le sol, devant l’entrée de ses locaux. Le message peint en orange visait à faire la promotion du site IVG. net, site controversé tenu par une association hostile à l’interruption volontaire de grossesse.

Je condamne avec la plus grande fermeté les intimidations rétrogrades et réitérées que subit le Planning familial 35. pic.twitter.com/q53bNBNymX — Jean-Luc Chenut (@JeanLucChenut) February 8, 2018

Le tag est assorti du message « Think different », qui a fait bondir les responsables du Planning familial. « Loin d’inciter à penser différemment, les anti-choix veulent au contraire enfermer les personnes, et surtout les femmes, dans des rôles stéréotypés et figés », dénonce Lydie Porée, présidente de l’association. Une plainte a été déposée au commissariat.

Le 20 janvier, des militants anti avortement avaient déjà pris pour cible les locaux de l'antenne rennaise. Des affiches invitant à la Marche pour la vie organisée le lendemain avaient été collées sur la façade du bâtiment. Une main courante avait été déposée.