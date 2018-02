Rennes veut s’inspirer de Barcelone et de son célèbre parc Güell pour valoriser la mosaïque

Le parc Güell, réalisé par Gaudi, à Barcelone. Un lieu qui pourrait inspirer Rennes pour son projet de parc en mosaïque. — SUPERSTOCK / SIPA

Un projet de parc en mosaïque est présenté dans le cadre du budget participatif à Rennes.

Le projet pourrait s’inspirer du parc Güell, l’une des œuvres de Gaudi à Barcelone.

Rennes a longtemps été l’un des principaux sites de production de mosaïque grâce à la famille Odorico.

De nombreuses traces de la présence des mosaïstes se trouvent dans la ville.

La ville qui a vu naître Isidore Odorico va-t-elle se prendre d’amour pour la mosaïque ? Ce n’est pas impossible. Dans le cadre de la troisième saison du budget participatif, un projet de parc en mosaïque est actuellement soumis au vote des habitants. Porté par Jérôme Massart, il pourrait s’inspirer du célèbre parc Güell réalisé par Gaudi à Barcelone. « Je l’ai visité il y a 25 ans et j’avais été fasciné. Je me suis dit que ça manquait à Rennes et je m’étais promis qu’on aurait ça un jour ».

L’une des plus belles piscines du monde est rennaise.

De pur style Odorico, on y admire les meilleurs œuvres d’artistes plasticiens et y écoute les meilleurs DJ’s ! ❤️🏊‍♂️🌕#Rennes pic.twitter.com/rNLxthIP1v — Tom Fohanno Morel (@Tomorel) January 27, 2018

Depuis ce voyage, Jérôme Massart avait laissé son projet en sommeil. Jusqu’à ce qu’il découvre le système de budget participatif de la ville, qui permet à tout citoyen de proposer un projet dont la dotation peut aller jusqu’à 400.000 euros. Accepté par la municipalité, le projet de parc en mosaïque est actuellement l’un des plus commentés sur le site de la Fabrique Citoyenne. « J’avais peur que ce soit jugé trop ambitieux et que ce ne soit pas retenu. Mais j’ai reçu un appel du service des jardins pour me dire qu’ils y croyaient à fond et qu’il fallait que je mette le paquet pour que ça passe ».

Le bibliothécaire de 43 ans s’est donc transformé en véritable VRP de son projet, qu’il aimerait voir naître dans le parc des Tanneurs, un espace d’un hectare peu connu des Rennais. « Il n’est pas loin du centre et il n’est pas très grand. Si on a un budget suffisant, on pourrait faire de très belles choses là-bas », assure le porteur du projet. Une enveloppe potentielle de 150.000 euros a été décidée par la municipalité. A Barcelone, la rénovation complète du parc a été évaluée à 25 millions d'euros...

Ce travail autour de la mosaïque pourrait être l’occasion de valoriser l’œuvre d’Isidore Odorico. Ce mosaïste a beaucoup travaillé entre les deux guerres à embellir des bâtiments autour de l’avenue Janvier et de la rue Dupont des Loges. Grâce à cette famille italienne, Rennes était devenu l’un des grands sites de production de mosaïque en France. « Il faudrait s’en inspirer. J’aimerais bien faire intervenir des spécialistes qui ont étudié Odorico. La mosaïque, c’est une part de l’histoire de Rennes ».

La maison familiale existe toujours, même si elle a perdu sa gardienne en décembre. Et des œuvres du célèbre mosaïste restent peut-être encore à découvrir. L’an dernier, les nouveaux propriétaires du snack brocante Alaska avaient découvert un sol signé Odorico sous un vieux carrelage blanc. Les voisins du bar Le Hibou avaient fait de même quelques semaines plus tard.