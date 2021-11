Un coup de théâtre qui ne fait qu’attiser les tensions entre Aix-en-Provence et Marseille. Ce vendredi après-midi, en plein conseil de la métropole, au terme d’un débat sur les orientations budgétaires de cette collectivité territoriale présidée par Martine Vassal (LR), la nouvelle maire d’Aix-en-Provence Sophie Joissains (UDI) a annoncé sa démission, en tant que cinquième vice-présidente en charge de la réforme métropolitaine.

En cause ? Les négociations menées actuellement entre le gouvernement et la métropole sur l’avenir des attributions de compensation, ces aides aux communes fustigées par Emmanuel Macron lors de sa venue début septembre.

Les attributions de compensation au cœur d’un conflit

Un amendement prévoyant la baisse de ces attributions de compensation a en effet été déposé récemment par le gouvernement. « J’ai téléphoné à votre cabinet qui m’a dit qu’il n’était pas au courant, explique Sophie Joissains, visiblement agacée. Lorsque j’ai eu Jacqueline Gourault au téléphone, ils m’ont tous dit : "Mais, ça ne sort pas de nulle part ! Ça s’est fait en concertation et sur proposition de l’exécutif métropolitain". »

Et d’accuser la présidente de la métropole de négocier, sans le dire, cette réforme. « Quand j’entends qu’on vous prend pour l’égérie des communes et que je sais le rôle qui a été le vôtre, c’est inacceptable. C’est inacceptable, Madame la présidente, d’avoir un double discours de cette façon-là. »

Martine Vassal accusée de faire pression

La maire d’Aix-en-Provence ne s’est pas arrêtée là, et a accusé Martine Vassal d’exercer une sorte de chantage aux subventions auprès des communes du département. « Le fait que vous soyez à la fois présidente de la métropole et du département conduit inévitablement à une pression sur les communes qui ont, toutes, besoin des subventions du département, fustige Sophie Joissains. Nous le savons bien. Ça veut dire que cette pression institutionnelle tient la parole des uns et des autres. » L’édile s’est enfin dite prête à saisir le tribunal administratif si elle était, à son tour, victime de pression.

En réponse, Martine Vassal, qui a qualifié cette prise de parole « d’anachronique », a fait part du « respect » pour la mère de Sophie Joissains, et ancienne maire d’Aix-en-Provence Maryse Joissains. « Je viens d’écrire à votre maman à la main, souffle Martine Vassal. Avec la tonne de courriers insultants que j’ai reçus signée soi-disant de Madame Maryse Joissains, elle ne devait pas avoir tous les tenants et les aboutissants. »

« On n’est pas là pour donner des leçons »

Et d’accuser : « Je comprends que pour vous, ce soit très compliqué de prendre la suite. Il faut être à la hauteur Madame, quand on est élu par le suffrage universel comme ça a été mon cas, on n’est pas là pour donner des leçons. Je comprends que vous ayez envie d’avoir une certaine légitimité. Cette légitimité, le jour où vous serez réélue, là, vous pourrez l’avoir. »

L’ex-sénatrice Sophie Joissains (UDI) a été projetée à la tête de la mairie d’Aix-en-Provence en septembre dernier, en remplacement de sa mère Maryse (LR), démissionnaire officiellement pour raisons de santé, et condamnée à une peine d’inéligibilité pour détournement de fonds publics.