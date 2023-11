Dans une ambiance pesante, digne et solennelle, des milliers de personnes ont répondu ce dimanche en fin de matinée Strasbourg à l’appel lancé par les présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale, organisé dans la capitale européenne par la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra) du Bas-Rhin. Une « grande marche contre l’antisémitisme et pour la République ».

Rassemblés place de l’Université derrière une unique banderole, sobre, marquée du drapeau tricolore et du logo de la Licra et du slogan de la marche, un large panel de représentants politique, d’élus locaux, des cultes… L’eurodéputée Fabienne Keller, la maire (EELV) de Strasbourg Jeanne Barseghian, la préfète du Bas-Rhin et du Grand-Est Josianne Chevalier, ou bien encore, la liste est longue pour être exhaustive, Thierry Roos, vice-président du Consistoire israélite du Bas-Rhin. Ce dernier a d’ailleurs insisté et rappelé que le seul drapeau tricolore devait apparaître pendant la marche.

La Marseillaise et des cadres de LFI

Après une prise de parole chaudement applaudie du président de l’université de Strasbourg Michel Deneken, une Marseillaise a été entamée avant que le cortège ne s’élance, dans le calme et sans incident en direction de la place de la République, en passant par l’avenue de la liberté. « Tout un symbole, c’est important de ne jamais oublier l’histoire, assure Manon, une jeune strasbourgeoise venue avec sa maman. Je manifeste presque jamais, mais là il fallait que je vienne, c’est trop important, c’est trop grave ce qui se passe ».

A Strasbourg, plusieurs milliers de personnes ont marché « contre l’antisémitisme et pour la République » - G. Varela / 20 Minutes

Une autre présence a été remarquée : celle des principaux cadres de LFI, à savoir les députés François Ruffin, Alexis Corbière, Clémentine Autain ou bien encore Raquel Garrido. Tous venus spécialement de Paris, répondant à l’appel du député LFI strasbourgeois Emmanuel Fernandes. Avec la volonté de dire « non à l’antisémitisme », a souligné auprès des journalistes François Ruffin, rappelant que leur présence à Strasbourg était justifiée par un message clair de la Licra du Bas-Rhin qui avait indiqué ne pas souhaiter « la venue dans le cortège de l’extrême droite. » « Il y a de l’antisémitisme en France aujourd’hui, a déclaré aux journalistes. Alexis Corbière. Un antisémitisme à qui il faut clairement dire « non et sans ambiguïté », a insisté le député. Alexis Corbière a été cependant sèchement interpellé en toute fin de manifestation par plusieurs personnes de confession juive, qui ont tenu à lui demander, non sans ironie, s' « il allait annoncer qu’il quittait LFI », parti qu’ils jugent « clairement antisémite ».