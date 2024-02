Après des mois d’hésitations, la majorité a (enfin) trouvé sa tête de liste pour les élections européennes. Valérie Hayer, actuelle présidente du groupe Renew (auquel appartient Renaissance au Parlement européen), sera la candidate du camp présidentiel pour le scrutin de juin prochain. Ce choix sera officialisé ce jeudi soir lors d’un bureau exécutif du parti. Alors que Jordan Bardella (RN) caracole en tête des sondages, le camp présidentiel a opté pour une figure politique à très faible notoriété. Mais pourquoi donc choisir une inconnue pour mener cette importante bataille ?

La technicité face à Bardella

Du côté des macronistes, on l’assure : Valérie Hayer a le profil idoine pour le job. Fille d’agriculteurs de Mayenne, l’ex-collaboratrice parlementaire à Bruxelles est élue eurodéputée en 2019, devient en novembre 2021 co-présidente de la délégation Renaissance au Parlement européen, et prend la tête du groupe Renew Europe en janvier dernier.

« Qu’est-ce qui est mieux ? Une élue ultra-compétente, qui connaît parfaitement ses dossiers et reconnue pour son travail, ou quelqu’un de populaire par ses plateaux télé qui ne fout rien au Parlement comme Jordan Bardella ? », pique Erwan Balanant, député MoDem. La majorité entend donc opposer la technicité au rouleau compresseur du jeune candidat RN. Une stratégie déjà tentée en 2019, avec le profil « techno » de Nathalie Loiseau… et qui n’avait pas forcément fonctionné lors de la campagne. « Bardella va encore crever l’écran, donc c’est une stratégie fragile. On sait déjà que l’élection ne se jouera pas dans le champ du rationnel », s’inquiète une députée macroniste.

Aucun cador ne voulait y aller

C’est probablement ce qui a fait hésiter aussi longtemps l’exécutif. Car jusqu’au bout, la majorité espérait voir débarquer un poids lourd sur le ring. Mais Bruno Le Maire, Olivier Véran, l’ex-ministre de l’Agriculture Julien Denormandie, l’actuel ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, tous cités, ont préféré esquiver. Tout comme Jean-Yves Le Drian, sondé ces derniers jours par le président de la République.

« On est passé de Le Drian à Hayer en une semaine, deux choix radicalement différents… Ça n’a rien à voir, ça prouve que la stratégie de campagne n’est pas bien définie », regrette cette même cadre macroniste. Une désignation qui ressemble donc aussi à un choix par défaut.

La tête de liste, pas si essentielle (vraiment ?)

Dans le camp présidentiel, on essaye toutefois de nuancer l’importance de la tête de liste en vue du vote de juin. « Au Parlement européen, est-ce qu’une figure sort du lot ? Les travaux ne sont traditionnellement pas incarnés, c’est la recherche de consensus qui prime », assure Anne Genetet, vice-président du groupe à l’Assemblée nationale. « Dans un scrutin européen, l’objectif est de mobiliser son électorat, pas de retourner celui des autres. Et pour ça, Valérie Hayer coche toutes les cases », ajoute l’élue. Une collègue abonde, timidement : « Hayer n’est pas un atout, mais ce n’est pas forcément un handicap, d’autant qu’elle ne sera pas seule ».

« Gabriel Attal portera le projet européen, et on sent bien qu’Emmanuel Macron a envie d’être présent dans cette campagne », assure la députée Renaissance Olga Givernet. En 2019, l’implication du chef de l’Etat dans la dernière ligne droite avait permis de limiter la casse avec le RN (22,4 % des voix contre 23,3 % pour le RN). « Mais les temps ont changé, Emmanuel Macron n’a pas la popularité de 2019, ce sera le seul scrutin national du quinquennat, et la liste macroniste part avec 10 points de retard selon nos enquêtes », relève Frédéric Dabi, directeur général Opinion de l’Ifop. « Il y a également de nombreux sortants en face, bien identifiés comme Bardella (RN), Bellamy (LR), Glucksmann (PS), Aubry (LFI)… Donc se priver d’une incarnation forte, c’est quand même se priver d’un atout », précise le sondeur. Il ajoute : « Valérie Hayer n’est pas vraiment un risque, c’est plutôt un pari ».