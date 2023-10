Fin du carême pour les Verts. Dans les colonnes de Libération, ce dimanche, l’eurodéputé écologiste Damien Carême a annoncé qu’il quittait son parti EELV, - devenu Les Écologistes -, et la liste pour les européennes, la jugeant « incompréhensible », et ne pouvant « pas gagner ».

L’ex-maire de Grande-Synthe (Nord), qui était actuellement prévu en dixième position sur la liste menée par l’eurodéputée Marie Toussaint pour les européennes de juin 2024, donc en position a priori non éligible, juge que la composition de cette liste est « vouée à l’échec ».

« La confiance est rompue »

« On ne reconnaît pas les compétences, le travail de terrain. On préfère faire de l’affichage et nouer des accords entre amis dans des salons parisiens », dénonce-t-il. « La confiance est rompue, donc je ne peux pas continuer à côtoyer ces gens, et mener campagne avec eux », argumente-t-il.

Jugeant les écologistes « engoncés dans leur fonctionnement interne de motions où il faut donner des places aux uns et aux autres », il estime que « leur liste est plantée, elle ne peut pas gagner ». L’eurodéputé de 62 ans, spécialisé sur les questions migratoires, le droit des réfugiés et les enjeux industriels, affirme être en discussion avec « tous les autres partis de gauche, y compris La France insoumise ».

Elu eurodéputé en 2019, il était alors en troisième position sur la liste de Yannick Jadot.