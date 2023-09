Les Jeunes de la Nupes (insoumis, socialistes, écologistes et de Générations, mais pas communistes) haussent le ton contre leurs aînés qui, tous ou presque, se préparent à mener des listes concurrentes aux élections européennes de juin prochain. Ce mercredi, ils ont présenté le résultat de leurs travaux d’été : 166 propositions pour un programme européen de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale. Pour montrer que, sur le fond, les désaccords ne justifient pas quatre listes différentes.

On ne doutait pas vraiment de l’issue des travaux lancés lors d’un meeting à Alfortville (Val-de-Marne), mi-juin : les Jeunes de la Nupes sont beaucoup unionistes que leurs aînés. Ils sont aussi plus à gauche, en tout cas pour les socialistes et les écologistes. Notons tout de même qu’ils savent faire des compromis sur des sujets clés : au rayon diplomatique, par exemple, on ne parle pas de sortie de l’Otan, projet insoumis qui fait se révulser les socialistes (et pas que), mais de mise en place des « conditions pour permettre aux Etats membres de construire à terme leur indépendance vis-à-vis de l’Otan ». « La question c’était de savoir ce qui fait commun entre nous, explique le coanimateur des Jeunes insoumis, Aurélien Lecoq. Bien sûr que certains d’entre nous veulent aller plus loin ici ou là. »

« Il n’y a que les jeunes qui font le travail »

Les responsables des organisations de jeunesse ont donc surtout profité de leur conférence de presse dans le 13e arrondissement de Paris pour mettre « un coup de pression », dixit Emma Rafowicz, des Jeunes socialistes, sur leurs directions respectives. D’abord sur le principe : Camille Hachez, cosecrétaire nationale des Jeunes écologistes, a dit « son immense fierté » d’avoir réussi à faire « ce que nos responsables de partis n’ont pas su faire : en venir au fond ». Des responsables de partis rebaptisés « irresponsables de partis » par la même occasion. C’était l’ambiance : ici, ce ne sont pas les jeunes qui sont inconséquentes, ce sont les aînés. « Il n’y a que les jeunes qui font le travail pour débloquer la situation », a jugé Aurélien Lecoq.

Enfin, l’insoumis s’est fait un peu plus menaçant : « Si construire une liste des jeunes de la Nupes règle le problème, nous serions prêts à la faire. » C’est une blague ? « Ce n’est pas l’objectif, précise Lecoq. Mais s’il ne nous reste que cette solution pour débloquer la situation, alors pourquoi pas ! » Personne n’a paru révolté à l’émission de cette idée derrière le pupitre. L’option paraît aussi sérieuse que la candidature de Ségolène Royal. Est-elle vraiment en mesure de faire peur aux leaders de la Nupes ? Il est permis d’en douter, mais on sera vite fixé.

Moral

Les leaders des Jeunes de la Nupes veulent en effet obtenir des rendez-vous avec chacun des patrons et des patronnes de partis. Leur programme sous le bras, prêts à mettre « le pied dans la porte », et à dramatiser les enjeux. « Notre génération est dos au mur », a lancé en début de conférence Julien Layan, des Jeunes Générations, avec en tête le réchauffement climatique. Ce qu’ont demandé ce mercredi les Jeunes de la Nupes, c’est de ne pas briser « l’espoir » qui est né d’après eux à gauche lors de la formation de cette nouvelle union, il y a bientôt un an et demi.

« Ce moment de courage a permis à de nouveaux militants et militantes de rejoindre nos rangs. Des gens qui ont fait le choix de l’engagement à gauche car nous avons fait le choix de l’union », assure Emma Rafowicz qui voit « le désespoir grimper » chez ces militants. Et sans doute au-delà, alors que 75 à 80 % des sympathisants de gauche souhaitent une liste unique. C’est tout l’enjeu : les arguments des pro-union et des anti-union s’entendent, mais est-ce qu’une énième défaite ne casserait pas le moral des troupes en vue de 2027 ?