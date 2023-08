Les insoumis ont pris l’habitude depuis plusieurs années de se réunir à Châteauneuf-sur-Isère, près de Valence dans la Drôme, pour faire leur rentrée. Les Université d’été… pardon, les « Amfis d’été » de LFI ont réuni, d’après les organisateurs, près de 4.000 militantes et militants depuis mercredi. Entre canicule d’enfer les premiers jours, et pluies torrentielles les derniers, l’ambiance était moins enthousiaste que l’année dernière. Peut-être aussi parce que la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) est en crise, sur fond de désaccord stratégique pour les élections européennes de juin prochain.

A ce sujet, l’évènement du week-end a de toute évidence été la déclaration de Ségolène Royal, invitée de LFI, qui a dit être candidate pour mener une liste d’union aux européennes, avec la France insoumise. Les insoumis ont aussi accueilli Marie Toussaint, la tête de liste EELV pour ces mêmes européennes. Et puis aussi Yolanda Diaz, la leader de Sumar, la coalition de gauche radicale espagnole, et vice-présidente du gouvernement.

On vous fait le résumé de ces quatre jours sur les bords de l’Isère en vidéo.