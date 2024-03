Un député Renaissance a-t-il bidouillé un vote en commission ?

Un vote « trafiqué » ? La séquence d’un vote de la commission développement durable, ce mardi à l’Assemblée nationale, est devenue virale, partagée plusieurs milliers de fois sur les réseaux sociaux.

Une première vidéo a été publiée sur le compte X de la députée La France insoumise Clémence Guetté le 6 mars à 14h16, dénonçant « les magouilles des macronistes ». « Comment les macronistes magouillent à l’Assemblée » est aussi le titre de cette vidéo diffusée sur YouTube le même jour. « Ils tentent à nouveau de fusionner l’ASN et l’IRSN, mettant en danger notre sûreté nucléaire, sans aucune nécessité », explique la députée.

Rapidement, la vidéo est reprise par d’autres comptes qui accusent « les macronistes [de tenter] de truquer un vote ». Dans un communiqué que nous a transmis le président de la commission et député Renaissance Jean-Marc Zulesi, celui-ci dénonce une vidéo qui, dans son titre et son montage, suggère « qu’il aurait truqué le vote des amendements », une version « calomnieuse » des événements d’après lui.

Un vote à main levée litigieux

Que voit-on dans ce montage ? Celui-ci reprend chronologiquement plusieurs moments de la réunion en commission, que l’on peut retrouver sur le site de l’Assemblée nationale : la députée Clémence Guetté prend la parole une première fois avant le vote de l’article 1 (à 1h03), puis arrive le moment du vote à main levée litigieux, qui a eu lieu une heure et demie plus tard (à 2h25). Entre-temps, plusieurs députés ont défendu des amendements pour supprimer l’article 1, article clé de ce projet de loi devant réformer la sûreté nucléaire sur la fusion entre l’ASN, gendarme du nucléaire, et l’IRSN, expert du secteur.

Dans une ambiance tendue, et alors que des doutes sont exprimés sur le vote, la séance est suspendue à la demande de la députée LFI Anne Stambach-Terrenoir, ce qui n’apparaît pas dans le montage diffusé sur les réseaux sociaux. Au retour de cette suspension, un vote par scrutin est demandé par Clémence Guetté en vertu de l’article 44 alinéa 2. Celui-ci est accepté par Jean-Marc Zulesi.

Dans son communiqué, le député Renaissance dit s’inscrire « bien évidemment en faux de cette version » et indique vouloir « clarifier le déroulement des débats » qui se sont, selon lui, déroulés « dans la plus pure légalité procédurale ». « Au moment du vote, de nombreux députés ont volontairement perturbé le comptage en ne levant pas leur main », indique encore Jean-Marc Zulesi, ajoutant que lui et « l’administratrice qui l’accompagnait n’ont donc pas pu compter des députés qui ne se manifestaient pas ».

« Une députée est arrivée en retard »

« C’est à ce moment-là que Clémence Guetté et certains autres députés La France Insoumise ont demandé un second comptage, qui n’avait pas lieu d’être en l’état. Après de nombreux atermoiements et une suspension de séance, le vote par scrutin a été accepté. Seulement, le quorum avait alors changé, et les députés La France Insoumise, main dans la main avec les députés Rassemblement national, ont réussi à gagner le vote pour deux voix, des députés ayant finalement levé la main ou étant arrivés entre-temps », avance encore Jean-Marc Zulesi qui regrette « grandement ces stratégies et s’étonne du manque de civisme républicain de madame la députée Guetté ».

Ce jeudi soir, Clémence Guetté, contactée par 20 Minutes, a réfuté la version du député Renaissance. « A ma connaissance, le quorum n’a pas changé entre le premier et le second scrutin. Dans mes souvenirs, une députée est arrivée en retard et s’est installée à proximité des bancs LR mais n’a pas pu prendre part au scrutin », avance-t-elle. La députée assure avoir « insisté pour revoter immédiatement », ce qui aurait été refusé par le président « sans argument ». Elle glisse également l’idée d’envisager « l’évolution des règles de scrutin, par exemple par des boîtiers électroniques, afin d’éviter tout malentendu à l’avenir ».