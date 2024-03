Accusant le RN de l’avoir inventée, Dupond-Moretti mime une « quenelle »

Un débat sur un texte contre le racisme et l’antisémitisme a viré au pugilat mercredi à l’Assemblée nationale. Les esprits se sont en effet échauffés et les accusations ont fusé autour de ce texte Renaissance, visant notamment à renforcer les peines pour « provocations, diffamations et injures non publiques à caractère discriminatoire », en en faisant des délits.

Le texte a finalement été adopté à l’unanimité des 107 votants (Renaissance, Horizons, MoDem, PS, LR, écologiste et Liot). Les députés LFI, GDR et RN se sont abstenus.

LFI et le RN dans le viseur de Dupond-Moretti

Avant le vote, Julien Odoul, député RN, a parlé de « dérive antisémite » des « partisans de Jean-Luc Mélenchon », accusant notamment des responsables LFI de complaisance avec le Hamas après le 7 octobre. S’exprimant après lui, Nadège Abomangoli (LFI) a ironisé sur « l’honneur » de « passer après un raciste et négationniste antisémite ».

Au banc des ministres, Éric Dupond-Moretti, a lui fait feu de tout bois. « Nous sommes ici pour adopter un texte contre le racisme et l’antisémitisme, vous n’en voulez pas, vous n’en voulez pas », a lancé le garde des Sceaux en pointant successivement du doigt les bancs du RN et de LFI. Avant cela il avait accusé LFI de vouloir « complaire à (un) électorat islamiste », reprochant à Jean-Luc Mélenchon d’avoir dit sur X que la présidente de l’Assemblée Yaël Braun-Pivet, était allée « camper à Tel-Aviv pour encourager le massacre » à Gaza. « Jamais, nulle part, nous n’essayons d’avoir le vote des antisémites. Nous les combattons », a vertement répliqué Antoine Léaument (LFI).

Face au RN, le ministre s’est aussi lancé dans une longue charge contre des propos tenus par des responsables du parti d’extrême droite. « Vous oubliez de rappeler que l’antisémitisme, il vient aussi de votre parti fondé par un Waffen-SS ».

Un geste popularisé par le polémiste Dieudonné

La tension a surtout culminé lorsque Julien Odoul a accusé le garde des Sceaux d’avoir fait une « quenelle antisémite » dans l’hémicycle. Ce geste a été popularisé par le polémiste Dieudonné, condamné à plusieurs reprises pour des déclarations antisémites. « C’est vous qui l’avez inventée, la quenelle », a rétorqué le ministre, en reproduisant le geste et en fustigeant l’essayiste d’extrême droite Alain Soral, condamné pour « injure publique » après la diffusion en 2019 sur Internet d’un cliché le montrant effectuant une « quenelle ».

Julien Odoul a également suscité une bronca à gauche en évoquant un « islamisme (qui) vient par bateau et par avion », et en appelant à ne pas « intégrer à la communauté nationale des gens qui sont racistes, antisémites, qui ont la misogynie dans le sang ».

Le texte, qui devra aller au Sénat, prévoit d’étendre les pouvoirs du tribunal correctionnel, lui permettant de prononcer des mandats de dépôt ou d’arrêt pour certains délits relevant de la loi sur la liberté de la presse, passibles d’un an d’emprisonnement ou en situation de récidive.