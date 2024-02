On ne compte plus les définitions de « l’arc républicain » données par les macronistes depuis l’irruption de 88 députés du Rassemblement national à l’Assemblée en juin 2022. Tantôt c’est tout le monde sans l’extrême droite, tantôt c’est tout le monde sauf « les extrêmes », soit le RN et La France insoumise. Parfois, même, tout le monde sauf LFI. Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre, y est allé de sa définition : « L’arc républicain », c’est tout l’hémicycle de l’Assemblée nationale, LFI et RN compris, donc. Jeudi soir, sur France 2, Attal a « assumé » de travailler « avec tout le monde » à l’Assemblée, y compris des groupes auxquels il est « radicalement opposé », le RN et LFI. Ce vendredi, Emmanuel Macron a abondé, il a trouvé « tout à fait normal » d’avoir des discussions avec le parti de Marine Le Pen.

Mais ça voudrait dire quoi, des « discussions » avec le RN ? Les députés macronistes pourraient-ils cosigner des propositions de loi ? Le gouvernement donner des avis favorables à des amendements RN ? « Je crois pas que ce soit le projet, souffle un conseiller de l’exécutif. Ce n’est pas une main tendue au RN ! La manière dont ça a été dit peut, peut-être, interpeller, mais la ligne est la même. »

Le RN prudent mais satisfait

Sur les bancs de l’extrême droite on se méfie mais on se satisfait de ces déclarations : « Ils ont enfin compris qu’il n’y a pas de sous-députés et de sous-citoyens, se félicite Thomas Ménagé, député RN du Loiret. Après on ne va pas les applaudir pour un simple respect minimum mais on sent une évolution. » Renaud Labaye, le secrétaire général du groupe RN, attend de voir aussi et relativise : « Ils n’ont pas le choix. Ils faisaient déjà semblant. Quand les ministres ou rapporteurs voulaient savoir ce qu’on allait faire, ils savaient nous trouver. Attal est moins sectaire, moins dans une opposition morale avec nous. »

Côté majorité, on est perplexe. D’ailleurs, peu nombreux sont ceux qui ont répondu aux sollicitations de 20 Minutes. S’il s’agit de parler du travail parlementaire quotidien, on n’a pas trouvé d’élus macronistes pour s’offusquer que les élus RN peuvent avoir des rapports, des places dans les bureaux de commission, même des présidences de groupe d’amitié. Notons que leur donner ces places n’est le plus souvent pas obligatoire et relève du choix politique de ne pas les bloquer. Un élu francilien, étiqueté aile droite, rigoureusement opposé à toute coconstruction parlementaire avec le RN, veut croire que les sorties d’Emmanuel Macron et Gabriel Attal ne concernent que ces questions. Sur le fond, « ils pourraient avoir la meilleure idée du monde qu’il faudrait quand même voter contre ».

Le RN au centre

Cécile Rilhac, députée REN, mais côté « aile gauche », est sur la même ligne : « Je ne partage pas la vision qui consisterait à co-construire un travail politique avec le RN ou même LFI. Nous ne partageons pas du tout les mêmes visions, même si certains sujets font consensus. » Parfois au MoDem, on est moins raide : « Au groupe, on est d’accord pour dire que l’important, c’est le fond, rappelait il y a quelques semaines Élodie Jacquier-Laforge. Si la proposition du RN permet d’accélérer les choses, tant mieux ! » Chez Horizon, dernier partenaire du gouvernement, autour d’Edouard Philippe, on goûte globalement peu tout ce qui consiste à ostraciser le RN.

Cette séquence marque, quoi qu’il arrive, un nouvel épisode des grandes difficultés que connaissent les différents partis – de la gauche aux LR – à appréhender le Rassemblement national. Tous les évènements, quels qu’ils soient, sont lus comme lui étant favorables… ce qui ne manque finalement pas d’arriver, dans une prophétie autoréalisatrice sans cesse alimentée par ses adversaires. « Je ne comprends pas leur stratégie qui consiste à parler de nous H24, s’étonne, rigolard, un cadre du parti d’extrême droite. Ils nous mettent au centre du jeu. »

Et c’est encore mieux quand c’est Emmanuel Macron lui-même qui porte le sujet, comme à Bordeaux ce vendredi : « Je ne comprends pas que le président réponde à ce genre de questions. Il parle de nous en bien et nous remet au centre ! » Le RN, qui caracole en tête des sondages pour les élections européennes, avait-il besoin de ce nouveau coup de pouce ?