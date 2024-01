Le discours solennel a duré 01h20. A la tribune de l’Assemblée, Gabriel Attal a présenté ce mardi les grandes orientations de son gouvernement et détaillé sa méthode. Le plus jeune Premier ministre de la République a annoncé une salve de mesures concernant des thèmes comme l’agriculture, le logement, la justice des mineurs, la santé ou l’écologie. Vous avez loupé cet après-midi ce grand moment de politique française ? Aucun souci, 20 Minutes vous en résume les grandes lignes.

Des mesures pour les agriculteurs

Le Premier ministre a promis « d’être au rendez-vous » pour répondre à la crise des agriculteurs. Les exploitants qui n’ont pas encore reçu le solde des aides de la politique européenne de soutien à l’agriculture (PAC) au titre de 2023 seront crédités « d’ici le 15 mars », a assuré Gabriel Attal.

Le retard dans les versements des subsides de la PAC fait partie de la longue liste de griefs des agriculteurs qui manifestent un peu partout en France. La France, première puissance agricole de l’UE, est aussi le premier bénéficiaire de la PAC, avec plus de neuf milliards d’euros annuels à reverser aux agriculteurs.

Gabriel Attal a par ailleurs indiqué que le gouvernement comptait « renforcer » une mesure de défiscalisation destinée aux éleveurs bovins. Enfin, le « fonds d’urgence » promis aux viticulteurs sera débloqué « avant la fin de la semaine ».

Un plan de réduction de la pollution plastique visant 50 sites

Le Premier ministre a annoncé son intention de lancer un plan de réduction de la pollution plastique visant les 50 sites les plus générateurs d’emballages plastiques en France. L’enjeu est de taille : les emballages plastiques sont principalement utilisés pour le conditionnement, le transport et la protection des produits consommés au quotidien par les Français. Ils représentent un tiers du plastique utilisé mais près de 60 % de celui retrouvé dans la nature et les océans.

Gabriel Attal n’a, en revanche, pas détaillé quelle forme pourrait prendre le nouveau plan concernant les sites générateurs d’emballages, ni quelles entreprises pourraient être concernées.

L’EPR de Flamanville sera opérationnel « cette année »

Le Premier ministre Gabriel Attal a assuré que l’EPR de Flamanville, dont la construction se prolonge depuis 2007, serait « opérationnel » cette année, lors de son discours de politique générale devant l’Assemblée nationale.

Une réforme du régime des catastrophes naturelles

« Nous ferons évoluer le régime de catastrophes naturelles pour le moderniser et éviter que certains assureurs n’abandonnent les territoires les plus à risques », a promis le chef du gouvernement lors de son discours de politique générale devant l’Assemblée nationale. Ce régime, créé en 1982, permet de rembourser les dégâts après de graves intempéries. Mais il montre ses limites d’autant que les catastrophes naturelles se multiplient, de plus en plus liées au changement climatique.

Les sommes en jeu sont énormes : les événements naturels devraient coûter au total 143 milliards d’euros sur la période 2020-2050, près de deux fois plus que sur 1989-2019, selon France Assureurs. Certains assureurs refusent déjà d’assurer des biens dans des zones exposées, ou augmentent leurs tarifs. L’ancien assureur Thierry Langreney a été chargé par le gouvernement d’une étude sur l’assurabilité des risques climatiques. Il doit rendre sa copie dans les prochaines semaines. Une autre mission a été lancée pour les assurances des collectivités locales.

Un « service civique écologique » qui réunira 50.000 jeunes en 2027

Gabriel Attal a souhaité créer un « service civique écologique » qui réunira en 2027 50.000 jeunes désireux de « s’engager concrètement pour le climat ». « Réussir la transition écologique est le défi de notre génération. Notre jeunesse veut s’engager, participer, aider. Elle se demande comment être utile pour la planète », a-t-il déclaré.

Une généralisation du Service national universel en 2026

Gabriel Attal a annoncé le lancement des « travaux » en vue d’une généralisation du Service national universel (SNU) « à la rentrée 2026 ». Le président Emmanuel Macron avait annoncé à la mi-janvier que son gouvernement irait vers « une généralisation du service national universel » en classe de seconde. Promesse de campagne du chef de l’Etat, le SNU a été lancé en 2019. Il comporte un « séjour de cohésion » et une « mission d’intérêt général » et ne concerne jusqu’à présent que des jeunes volontaires.

Une nouvelle peine « équivalente » pour les moins de 16 ans

Gabriel Attal a annoncé la mise en place de « travaux d’intérêt éducatif » pour les mineurs délinquants de moins de 16 ans, qu’il a définis comme « équivalents » à des peines d’intérêt général. « Je ne me résoudrai pas à ce qu’on préfère attendre avant de donner une lourde peine, alors que bien souvent, c’est très tôt qu’il aurait fallu agir », a ajouté le Premier ministre. Le nouveau chef du gouvernement a appelé à « revenir à un principe clair : "tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies ; tu défies l’autorité, on t’apprend à la respecter" ».

Un projet de loi sur Mayotte

Le Premier ministre a annoncé un projet de loi sur Mayotte afin de « faire face aux enjeux exceptionnels » auxquels ce territoire est confronté. « Chacune de nos politiques publiques doit tenir compte des spécificités des Outre-mer », qui « concentrent tous les défis » entre vie chère, emploi, sécurité ou lutte contre l’immigration illégale, a-t-il souligné. Mayotte est également confrontée à une grave crise de l’eau depuis fin août 2023 en raison d’une sécheresse historique, couplée à un manque d’infrastructure et d’investissements.

Une taxe pour les rendez-vous médicaux non honorés

Le chef du gouvernement a promis de lutter contre les difficultés d’accès aux soins des Français, notamment en instaurant une sanction financière pour les rendez-vous médicaux non honorés par les patients. « Je souhaite un principe simple, qui se traduise par des mesures claires dès cette année : quand on a un rendez-vous chez le médecin et qu’on ne vient pas sans prévenir, on paye », a indiqué le Premier ministre. Les rendez-vous médicaux non honorés font perdre « des millions d’heures » de temps médical, a-t-il ajouté.

Il a aussi menacé de restaurer les obligations de garde pour les médecins libéraux, dans les départements ou le Service d’accès aux soins (SAS) ne parviendrait pas à se mettre en place.

Un projet de loi sur l’aide active à mourir examiné « avant l’été »

Le projet de loi sur l’aide active à mourir sera examiné « avant l’été », a déclaré le Premier ministre, tout en promettant de renforcer « considérablement » les unités de soins palliatifs. Fin décembre, le président Emmanuel Macron avait indiqué qu’il présenterait les « contours du texte » sur cette aide active à mourir « en février » après l’annonce « en janvier » d’un plan stratégique décennal sur les soins palliatifs, toujours pas dévoilé à ce jour.

Suppression de l’allocation de fin de droits et assurance-chômage sous surveillance financière

Le chef du gouvernement a annoncé la suppression de l’allocation spécifique de solidarité (ASS) pour les chômeurs en fin de droits et demandera une révision des règles de l’assurance-chômage si sa trajectoire financière « dévie ». L’ASS « permet, sans travailler, de valider des trimestres » alors que « nous considérons que la retraite doit être le fruit du travail », a argué le Premier ministre, mettant en avant sa volonté de « combattre les trappes à inactivité ».

« Donc nous proposerons la bascule de l’allocation de solidarité spécifique au RSA et la suppression de cette allocation », a poursuivi Gabriel Attal. Fin 2019, 351.000 personnes percevaient l’allocation de solidarité spécifique (ASS), selon la direction statistique des ministères sociaux (Drees).

« Garder le cap » d’un déficit public sous 3 % du PIB en 2027

Le Premier ministre a affirmé vouloir « tenir le cap » d’un retour du déficit public sous les 3 % du PIB d’ici à 2027, grâce notamment à « la maîtrise de nos dépenses » et non à « trop d’impôts ». Gabriel Attal a dit vouloir aussi « débureaucratiser la France », évoquant « 60 milliards d’euros » perdus chaque année « à cause des démarches et des complexités du quotidien ».

« Déverrouiller » le secteur du logement et revoir la loi SRU

Gabriel Attal a annoncé « un choc d’offres » pour « déverrouiller » le secteur du logement en crise, en simplifiant l’accès à MaPrimeRénov' et en revoyant le calcul du quota de logements sociaux imposé par la loi SRU dans chaque commune pour favoriser la mixité sociale.

Le chef de l’exécutif a dit aussi vouloir soutenir le secteur du logement social via un prêt de « très long terme de 2 milliards d’euros ». Ce secteur traverse une crise sans précédent avec 2,6 millions de ménages en attente de logement social, un chiffre inégalé.

Semaine de quatre jours

Le Premier ministre Gabriel Attal a demandé à ses ministres « d’expérimenter la semaine en quatre jours, sans réduction du temps de travail » dans « leurs administrations centrales et déconcentrées »