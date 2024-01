En pleine crise agricole, la décision fait grincer des dents. Les groupes politiques de l’Assemblée nationale ont décidé mercredi soir d’augmenter d’un peu plus de 300 euros par mois l’avance de frais de mandat (AFM) des députés, en invoquant l’inflation. « 300 euros de plus pour les députés ? C’est le revenu mensuel d’un tiers des agriculteurs ! », s’est agacé l’élu insoumis François Ruffin sur le réseau social X. La décision a donc suscité de nombreuses contestations (et quelques retournements de veste), alors que le gouvernement se refuse de longue date à indexer les salaires sur la hausse des prix. 20 Minutes fait le point sur cette polémique.

De quoi on parle ?

L’avance des frais de mandat (AFM), qui a remplacé la controversée IRFM en 2017, s’ajoute à la rémunération des députés (7.637 euros brut par mois). L’AFM permet aux élus de payer leur permanence parlementaire, leurs déplacements, leurs frais d’hébergement, de documentation, de réception ou de représentation. En clair, de régler toutes les « notes de frais » engagées dans l’exercice de leur mandat.

Il ne s’agit donc pas d’une rémunération à proprement parler. Les dépenses sont contrôlées par justificatifs. « C’est très encadré. Chaque député rentre ses comptes, et le déontologue procède à des contrôles », assure une élue macroniste. L’argent non utilisé est restitué en fin de législature à la trésorerie de l’Assemblée nationale. En 2022, 10 millions d’euros ont été restitués.

Pourquoi l’Assemblée nationale augmente-t-elle l’AFM ?

L’AFM est donc passée de 5.645 euros à 5.950 euros par mois, soit 5,4 % d’augmentation. Le bureau de l’Assemblée, la plus haute instance, a justifié cette hausse en mettant en avant l’inflation des derniers mois. « Les députés n’ont en aucun cas augmenté leur rémunération. C’est une augmentation d’un plafond de frais professionnels, donc d’une capacité à pouvoir payer sa permanence parlementaire, qui n’est pas le domicile du député […] Ça permet aussi aux députés de pouvoir aller partout sur leur circonscription », a justifié ce vendredi sur France Bleu Yaël Braun-Pivet, la présidente de l’Assemblée nationale.

« L’AMF est utilisé pour payer le loyer, les charges, la taxe foncière, la taxe d’habitation, Internet, l’électricité, l’essence… », énumère une députée Renaissance. « On a constaté qu’il y avait une augmentation de 15 % sur les dépenses liées à notre fonction ; mais 15 % (de hausse de l’AFM), ça n’était pas possible, donc a opté pour ce bonus de 5 %. Certains élus en ont besoin, d’autres non et ne l’utiliseront pas », dit-elle.

Pourquoi ça suscite des critiques ?

Yaël Braun-Pivet a rappelé que cette augmentation avait été votée par tous les groupes politiques présents en bureau, sauf LFI, qui a opté pour l’abstention. « S’octroyer une telle hausse pour régler les factures » est « malvenu », ont réagi les insoumis par communiqué, car le gouvernement « refuse d’augmenter les salaires et de bloquer les prix pour aider la population » face à l’inflation. La socialiste Valérie Rabault, absente lors du vote, avait également fait part de ses réserves en amont.

« Il nous apparaît inopportun de prendre cette décision au moment où les Français sont plongés dans une crise de pouvoir d’achat épouvantable », a finalement abondé Marine Le Pen ce jeudi. La présidente du groupe RN a avancé un étrange argument lié à une mauvaise compréhension de « l’ordre du jour » pour tenter de justifier la validation de cette hausse, la veille, par son parti. D’autres ont également fait évoluer leur position, comme le groupe Liot ou Fabien Roussel (PCF), demandant d’annuler cette décision ou de la reporter. Des demandes balayées par la présidente de l’Assemblée nationale.