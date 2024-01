L’exécutif et les oppositions suspendus à cette décision très attendue. Le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur le projet de loi immigration du gouvernement ce jeudi après-midi. Le texte, durci par la droite et qui avait fracturé la majorité lors de son passage à l’Assemblée nationale, est contesté par l’opposition, des associations, et des dizaines de milliers de personnes mobilisées dans la rue ces derniers week-ends.

L’avenir des 86 articles présents dans la loi est désormais entre les mains du président du Conseil, Laurent Fabius, et des autres Sages. Droit du sol, regroupement familial, quotas migratoires… On fait le point sur ce qui pourrait être censuré avec Michel Lascombe, spécialiste en droit constitutionnel.

Les cavaliers législatifs : une censure importante du texte

Selon le député Renaissance Sacha Houlié, président de la commission des Lois opposé au texte, une « trentaine » des 86 articles pourraient être retoqués. Les parlementaires de gauche en ont décompté plus d’une quarantaine. Pour une bonne partie, ils supposent que ces articles sont des « cavaliers législatifs », c’est-à-dire qu’ils n’ont pas de lien assez direct avec l’objectif initial du projet de loi : « contrôler l’immigration » et « améliorer l’intégration ». « C’est la règle de l’entonnoir : le gouvernement fixe le cadre au départ et on ne peut pas l’élargir, rappelle Mic hel Lascombe. Toutes les dispositions ajoutées par les parlementaires qui sont jugées ''hors sujet'' peuvent être censurées, en vertu de l’article 45 de la Constitution ».

Dans ce cas-là, un bon nombre de mesures ajoutées par amendements (le texte est passé de 27 articles à 86) pourraient sauter, comme les mesures sur l’acquisition de la nationalité, la fin de l’automaticité du droit du sol, la déchéance de nationalité… « Cette piste peut être une solution de facilité pour les Sages, une manière de botter en touche sans juger sur le fond et de renvoyer la patate chaude au Parlement », ajoute l’ancien professeur à Sciences Po Lille. Dans ce cas, le gouvernement devrait - s’il le souhaite - proposer un nouveau projet de loi pour savoir si les mesures retoquées sont bien constitutionnelles.

Une censure sur le fond, point par point

Si le Conseil constitutionnel se penche sur le fond, plusieurs mesures risquent aussi d’être censurées. Les délais de carence pour obtenir des prestations sociales, dont les allocations familiales, tout comme la « caution » demandée aux étudiants étrangers hors-UE, pourraient sauter au nom du « principe d’égalité ». « Il ne peut y avoir d’inégalité devant la loi, les prestations sociales ou les impôts par exemple, entre toutes les personnes qui ont la même situation juridique », indique Michel Lascombe. La loi prévoit notamment que les aides au logement (APL) soient accessibles aux étrangers uniquement après cinq ans de présence sur le territoire (ou trois mois de travail en France). Ce qui pourrait constituer une inégalité entre les étrangers, selon leur situation.

Les quotas migratoires, qui doivent être fixés pour trois ans par le Parlement, pourraient, eux, contrevenir au principe de séparation des pouvoirs. « C’est un problème que le Conseil constitutionnel doit trancher : est-ce que c’est une compétence législative ou gouvernementale ? », relève le spécialiste, alors que les décisions d’accueil (donner un titre de séjour par exemple) relèvent de la compétence des préfets, et donc de l’exécutif.

Enfin, le durcissement des conditions du regroupement familial pourrait être perçu comme une atteinte au droit à la vie familiale et privée. « Ce droit à mener une vie familiale est notamment présent dans le préambule de la Constitution de 1946. Les Sages doivent définir jusqu’à quel point on peut retarder ou conditionner le fait de pouvoir faire venir sa femme ou ses enfants pour un étranger », ajoute-t-il.

Une censure totale

Une délégation de députés de gauche, auditionnée la semaine passée par le Conseil constitutionnel, demande tout bonnement la censure totale du projet de loi. C’est également le cas de certains juristes engagés contre le texte, qui dénoncent notamment « l’intervention de Matignon et de l’Elysée pendant les discussions » au Parlement, notamment lors de la Commission mixte paritaire. « Ce n’est pas vraiment réaliste. D’autant que par le passé, d’autres Premiers ministres ont déjà rencontré des parlementaires lors des CMP, peut-être de manière un peu plus discrète », sourit Michel Lascombe.

Depuis 1958, le Conseil Constitutionnel a censuré plus de 400 lois votées au Parlement, très majoritairement de façon partielle. Seules 20 décisions ont abouti à « un verdict de non-conformité totale », soit une censure de l’ensemble d’un projet de loi, comme la loi Duflot sur le logement social en 2012.