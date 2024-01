La deuxième circonscription du Bas-Rhin va-t-elle bientôt changer de député ? L’histoire n’en est pas encore là. Mais l’actuel député en place, Emmanuel Fernandes (LFI), a annoncé ce vendredi lancer « une consultation en vue d’un référendum révocatoire ».

« Je m’étais engagé pendant l'entre-deux-tours des élections législatives à me soumettre à un référendum révocatoire. J’organise donc ce référendum révocatoire, de manière inédite par les moyens et son ampleur, qui décidera de l’avenir de mon mandat comme député de la deuxième circonscription du Bas-Rhin », écrit-il dans un communiqué, lui qui s’est aussi expliqué sur son compte Twitter.

🔴Beaucoup de politiciens renient leurs promesses une fois élus. La @FranceInsoumise propose le référendum revocatoire pour permettre un contrôle populaire permanent



👉J'organise un #référendum sur l'avenir de mon mandat sous contrôle d'huissier



En clair, il faudrait déjà que « 10 % des habitants de la deuxième circonscription, âgés de plus de 16 ans, expriment le souhait d’un référendum révocatoire » pour que le fameux vote soit organisé. Puis, s’il a lieu, un quart des opinions exprimées seront nécessaires pour que le scrutin soit validé. Alors une majorité déciderait de sa place... « Si 25 % des habitants de la circonscription de plus de 16 ans y participent et votent contre mon mandat, je démissionnerai et ne me représenterai pas à l’élection partielle qui suivra ma démission », annonce-t-il encore.

Plusieurs possibilités de vote

Première étape donc, convoquer le « référendum révocatoire », mesure phare du candidat Jean-Luc Mélenchon en 2017. Pour cela, il est possible de télécharger le formulaire sur le site d’Emmanuel Fernandes, puis de l’envoyer à la commissaire de justice Cyrielle Planche. Soit par voie postale (Commissaires de justice associées, 199 Route d’Oberhausbergen - B.P. 21029 67031 Strasbourg Cedex 2) ou par courriel (Election@walterplanche-huissiers-strasbourg.fr).

Peut-être plus simple : chacun peut la déposer dans une urne scellée le samedi 27 janvier, place du marché de Neudorf ; le lundi 5 février, place de l’Esplanade ; le jeudi 15 février, place de l’Ile-de-France, toujours à Strasbourg ; enfin le samedi 24 février, cours de l’Illiade à Illkirch-Graffenstaden. Seules conditions pour participer : avoir plus de 16 ans, donc, et présenter un justificatif d’identité et de domicile.

« Le référendum révocatoire a été imaginé pour permettre un contrôle permanent du peuple sur ses représentants, il renouvelle le contrat entre les électeurs et les élus, trop souvent maltraités par la minorité présidentielle », écrit encore le député de la 2e circonscription du Bas-Rhin.