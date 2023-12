La journée du 19 décembre 2023 restera, à n’en pas douter, dans les annales. Le Parlement a voté la loi sur l’immigration la plus dure depuis des décennies, provoquant au passage un début de crise politique. Une foule de questions se posent concernant les événements de ces derniers jours. Et 20 Minutes vous donne quelques réponses.

La loi immigration a-t-elle été adoptée grâce au RN ?

Oui. On peut retourner les chiffres dans tous les sens : c’est bien le choix du RN qui a été décisif dans l’adoption de la loi immigration. Mardi soir, le projet a été adopté par 349 voix pour et 186 voix contre. Si les 88 voix du RN avaient voté contre, le texte aurait été rejeté, avec 261 voix pour et 274 voix contre. Et si le RN s’était abstenu ? Alors le projet de loi aurait été adopté, avec 261 voix pour et 186 voix contre. Mais dans ce cas-là, le projet de voix aurait été réputé adopté grâce à l’abstention du RN.

Ce n’est pas du tout la première fois que le Rassemblement national vote pour un projet du gouvernement. En revanche, c’est la première fois qu’il est décisif. Au-delà de cette question arithmétique – qui n’est pas dénuée de conséquences politiques –, plusieurs observateurs estiment que de toute façon, le sujet, ce sont moins les chiffres qu’une loi sur l’immigration qui reçoit l’assentiment de l’extrême droite, dont c’est le fonds de commerce.

Quels sont les éléments inconstitutionnels du texte ?

Élisabeth Borne et Gérald Darmanin ont très ouvertement reconnu que le texte issu de la CMP comportait des dispositions inconstitutionnelles. Sacha Houlié, président de la Commission des lois, en compte même une trentaine. On pense par exemple au « débat obligatoire annuel » sur les quotas d’immigration, qui sera probablement retoqué car il ne peut pas y avoir de « débat obligatoire ». Même les quotas en soi ne paraissent pas constitutionnels. La restriction du regroupement familial posera aussi problème, car le droit à une vie privée et familiale est un droit humain. La question du conditionnement des aides sociales pourrait aussi être épineuse, si l’on en croit le professeur de droit public Benjamin Morel chez Public Sénat. Tout comme le cautionnement nécessaire pour les étrangers étudiants en France.

Enfin, plusieurs « cavaliers législatifs » – des dispositions sans rapport avec le texte initial –, comme le retour d’un délit de séjour irrégulier, pourraient poser problème. L’autre question qui se pose, c’est de savoir pourquoi intégrer des mesures si on sait qu’elles ne resteront pas. C’est en réalité une tactique : la plupart de ces mesures sont des demandes de LR, et vu qu’elles seront retoquées, ça ne coûte pas cher au gouvernement de les accepter. Par contre, cela donne un excellent argument à la droite et à l’extrême droite qui, depuis longtemps, réclament une modification constitutionnelle pour avoir une politique migratoire encore plus dure.

La loi met-elle en place la préférence nationale ?

La préférence nationale, ou plus récemment la « priorité nationale » dans l’idéologie du Rassemblement national, est un concept très large qui crée une inégalité structurelle entre les personnes de nationalité française et les autres. Que ce soit dans la possibilité de percevoir des aides sociales comme dans l’accès au logement, à l’emploi, privé comme public, entre autres. On n’en est pas là dans la loi immigration. En revanche, pour la gauche, pour une partie des macronistes mais aussi des spécialistes de ces questions, on a franchi une étape dans le texte voté mardi.

Car, de facto, la nationalité va devenir un facteur – parmi d’autres, comme le travail – déterminant pour que vous ayez ou non droit aux aides sociales non contributives (celles qui ne sont pas le résultat de cotisations). Le gouvernement se défend en disant que c’est déjà le cas pour le RSA, qui n’est accessible qu’au bout de cinq ans. C’est vrai, et c’est effectivement déjà une rupture d’égalité entre les Français et les autres. C’est aussi une logique de préférence nationale, comme les nouveaux pas effectués dans la loi immigration.

C’est la faute à la gauche ?

On entend beaucoup que c’est le vote par la gauche de la motion de rejet préalable, lundi 11 décembre, qui a poussé le gouvernement dans les bras de la droite. C’est très contestable. D’abord parce qu’à aucun moment, depuis que le projet de loi est sorti, il y a plus d’un an, la gauche n’a été à la table des négociations. Ensuite parce que même le texte d’origine, que le gouvernement jugeait « équilibré », était trop à droite pour la gauche : aucun des groupes, pas même le plus modéré, le groupe socialiste, n’a jamais laissé entendre qu’il pourrait ne serait-ce que s’abstenir sur le texte gouvernemental.

Enfin, il n’y avait rien d’automatique à convoquer tout de suite une commission mixte paritaire… Une CMP qui aurait de toute façon eu lieu si la motion de rejet n’avait pas été votée. Avec à l’intérieur les mêmes rapports de force entre macronistes et LR. A chaque étape du processus, jusqu’au bout, le gouvernement aurait pu dire stop à la droitisation du texte. Mais c’est la volonté d’avoir un texte coûte que coûte qui a primé.