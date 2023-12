Une crise, quelle crise ? Au lendemain de l’adoption chaotique du projet de loi immigration au Parlement, le gouvernement a balayé toute fracturation du camp présidentiel. « Il n’y a pas de crise dans la majorité », a tenté de rassurer Elisabeth Borne, la Première ministre, sur France Inter. « Il n’y a pas de mouvement de fronde ministérielle », a également assuré le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, malgré la démission du ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. « Il y’a pas un petit côté ''tout va bien madame la marquise'' », soupire un député Renaissance, bien conscient de la morosité ambiante. « C’est pour espérer tenir jusqu’à la rentrée ». Et après ? La majorité pourrait-elle finir par voler en éclats ?

Oui, car la rupture est profonde en interne

Depuis l’élection d’Emmanuel Macron en 2017, la crise n’a jamais semblé aussi profonde. Mardi, 17 députés Renaissance se sont abstenus et 20 ont voté contre, dont le président de la commission des Lois (et de la CMP) Sacha Houlié, l’ex-président du groupe Gilles Le Gendre, et les anciens ministres Stéphane Travert et Nadia Hai. Au total, en comptant les alliés Horizons et MoDem, 59 voix ont manqué au camp présidentiel. Du jamais vu sous l’ère macroniste.

« C’était la pire journée de ma vie parlementaire », soupire Erwan Balanant, député MoDem ayant voté contre le texte. « C’est une situation difficile, j’avais alerté sur le fait que Marine Le Pen allait nous tendre un piège, et le risque de fracture de la majorité », ajoute-t-il. « L’atmosphère est très lourde, il y a eu beaucoup d’émotions », poursuit une élue macroniste, déçue par l’attitude du gouvernement. « Certains collègues ont reçu des formes de pression avant le vote par téléphone, c’est très mal passé, ça laissera des traces », dit-elle. Le député Jean-Charles Larsonneur a, lui, déjà claqué la porte du groupe Horizons au nom des « valeurs républicaines ».

Non, car il y a des raisons d’espérer

« La majorité tangue, mais c’est lié au contexte particulier du sujet migratoire », reprend Erwan Balanant. « C’est normal qu’on s’inquiète d’une implosion de la majorité, mais ce n’est pas une fatalité. Il faut trouver les moyens de nous ressouder », ajoute l’élu MoDem. Et en premier lieu sur le texte, car l’élu centriste du Finistère estime que le Conseil constitutionnel pourrait « faire sauter tout un tas de dispositions du projet de loi, qui seront autant de défaites pour Marine Le Pen ». Le gouvernement a lui-même saisi les Sages, semblant désormais espérer qu’il en vienne à supprimer les mesures les plus controversées, notamment sur les allocations familiales. Suffisant pour remonter le moral de la majorité ?

« On nous accuse souvent d’être des députés godillots ou Playmobil, on a prouvé que ce n’était pas le cas. La majorité relative nous pousse au compromis, et chacun a pu exprimer sa sensibilité sur un texte très particulier », défend Mathieu Lefèvre, député Renaissance du Val-de-Marne. « Il y a eu un effet de surprise face à la décision incompréhensible du RN [de voter le texte], puis un état de sidération. La présence du RN a fait reculer certains », relativise Anne Genetet, députée des Français de l’étranger. « L’atmosphère était lourde, mais une fois passé l’émotion, il faut revenir à la raison et se remettre au travail, texte par texte », dit-elle, évoquant les prochains projets de loi. Sur le logement ou celui sur la fin de vie, qui s’annonce déjà bien délicat.

Oui et non : Affaiblie, Elisabeth Borne pourrait sauter

Le gouvernement a connu d’étranges heures de flottement mardi, sur fond de menaces de démissions de plusieurs ministres et de fronde parlementaire. Dans ce climat incertain, la cheffe du gouvernement n’a jamais paru aussi affaiblie. « Je comprends qu’on puisse se poser la question d’un rafraîchissement. Elle a perdu beaucoup de crédit dans la séquence, avec un management très discutable », assure un député de la majorité. Preuve de l’incertitude ambiante, Elisabeth Borne assurait ce mercredi matin que les rumeurs d’une démission du ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, étaient un « non-sujet », disant vouloir « arrêter de commenter des choses qui n’existent pas ». Quelques heures plus tard, le départ du ministre, son ex-directeur de cabinet à Matignon, était pourtant bien officialisé en raison du projet de loi immigration.

« Il y avait du monde pour la soutenir cet été encore, mais là il n’y a plus grand monde. Il faut désormais une initiative politique pour rebondir », espère un élu Renaissance. Quelques mois après son échec sur le texte des retraites (finalement adopté par un 49.3), la Première ministre pourrait être le fusible idéal. Pour sortir d’une crise qu’elle n’aura pas voulu admettre.