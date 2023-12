Loi immigration EN DIRECT : « J’ai le sentiment du devoir accompli », affirme Elisabeth Borne…

08h16 : Que contient le projet de loi sur l’immigration ?

C’est un projet qui divise au sein de la majorité, fustigé par la gauche et acclamé par la droite. Mais quelles sont les principales mesures de cette loi immigration ?

- Un délai allongé pour recevoir les allocations familiales et APL quand on ne travaille pas

Les étrangers en situation d’emploi pourront faire la demande dans un délai de trente mois après leur arrivée sur le territoire, alors que pour les étrangers sans emploi, ils devront attendre cinq ans.

- Les préfets à la manœuvre pour la régularisation des sans-papiers au cas par cas

Les préfets auront un pouvoir discrétionnaire de régularisation des travailleurs sans-papiers dans les métiers dits en tension.

- Dse quotas migratoires

L’instauration de « quotas » fixés par le Parlement pour plafonner « pour les trois années à venir » le nombre d’étrangers admis sur le territoire (hors demandeurs d’asile) fait également partie de la loi.

- La déchéance de nationalité élargie

Les binationaux condamnés pour homicide volontaire contre toute personne dépositaire de l’autorité publique pourront être déchus de la nationalité française, comme les personnes binationales condamnées pour terrorisme.

- Le séjour irrégulier redevient un délit

Le rétablissement du « délit de séjour irrégulier », assorti d’une peine d’amende sans emprisonnement, a été retenu.

- Pas de mineurs dans les centres de rétention administrative

Malgré les réticences de la droite, l’interdiction de placer des étrangers mineurs en rétention figure dans le compromis final.

- Durcissement du regroupement familial

La durée de séjour du demandeur est portée à 24 mois (contre 18) avec la nécessité de ressources « stables, régulières et suffisantes » et de disposer d’une assurance maladie, ainsi qu’un âge minimal du conjoint de 21 ans (et plus 18).

- Une caution pour les étudiants étrangers

Les étrangers demandant un titre de séjour « étudiant » devront déposer une caution visant à couvrir le coût d’éventuels « frais d’éloignement ».