A l’Assemblée nationale,

Il suffisait de voir les visages fermés de la gauche, ce mardi matin à l’Assemblée nationale, pour comprendre leur profond désarroi. Insoumis, écologistes, communistes et socialistes arboraient leur plus triste mine dans les couloirs du Palais-Bourbon. Loin, bien loin des « hourras » lancés dans l’Hémicycle le 11 décembre, lorsque la motion de rejet infligeait une sévère claque à Gérald Darmanin.

Une semaine plus tard, la Commission mixte paritaire (réunissant sept députés et sept sénateurs) a durci, article après article, le projet de loi initial du gouvernement sur l’immigration. Le compromis, acté en fin de journée, a été salué par Les Républicains… mais aussi par le Rassemblement national. De quoi plonger un camp présidentiel fracturé dans une crise politique d’une rare intensité.

« C’est un vrai tournant »

Quotas annuels définis au Parlement, rétablissement d’un délit de séjour irrégulier, régularisations de travailleurs sans-papiers sous la responsabilité des préfets, et même un engagement écrit de la Première ministre à réformer l’Aide médicale d’Etat (AME) « en début d’année 2024 »… Au fil de la journée, le texte de « compromis » entre la majorité présidentielle et la droite s’est mis à ressembler comme deux gouttes d’eau au projet voté mi-novembre par la droite sénatoriale. Même le peu expansif Olivier Marleix, patron du groupe LR à l’Assemblée, fanfaronnait devant les journalistes : « La droite Pasqua [ancien ministre de l’Intérieur] est de retour ! Ce texte est un vrai tournant », a-t-il déclaré, osant même ironiser sur les « difficultés de déglutition » à venir pour l’aile gauche de la majorité.

Ces derniers ne se sont pas beaucoup montrés au Palais-Bourbon. On y a vu surtout la gauche, désespérée de voir la macronie virer à droite. « J’espère que cette loi Immigration arrivera directement dans la poubelle vu les dangers qu’elle fait courir à notre pays », a soupiré Mathilde Panot, la cheffe de file des insoumis. « Le texte est écrit sous la dictée des LR avec les applaudissements du RN. Le gouvernement a cédé sur toutes ses lignes rouges, et même les lignes bleu marine », a abondé Christine Pires-Beaune, députée et porte-parole du groupe PS.

Crise au sein de la majorité

Interpellé vivement lors des Questions au gouvernement, ce dernier a répliqué aux attaques de la Nupes dans un brouhaha impossible. « Où était votre bonne morale lorsque vous avez dragué les voix du Rassemblement national pour la motion de rejet ? Où étaient vos valeurs de gauche quand vous avez pactisé avec Marine Le Pen ? », a répondu sèchement Gérald Darmanin. Chose rare, le ministre de l’Intérieur descendait lui-même salle des Quatre Colonnes pour faire le SAV, comprenant que le malaise touchait aussi sa propre majorité. Car Marine Le Pen, flairant le bon coup, venait d’annoncer que son groupe voterait pour l’accord issu de la CMP. « Nous nous réjouissons d’une véritable victoire idéologique du RN puisqu’il est inscrit désormais dans cette loi la priorité nationale », disait-elle, évoquant les différences de délais entre étrangers et Français pour toucher les prestations sociales.

Un baiser de la mort pour l’exécutif, secoué très vite par d’autres coups de tonnerre. Le président du groupe MoDem, Jean-Paul Mattei, mais aussi le président de la Commission des lois, Sacha Houlié, et plusieurs élus annonçaient dans la foulée leur opposition au texte conclu avec la droite. Même chose pour une poignée de ministres, dont Aurélien Rousseau, Sylvie Retailleau et Patrice Vergriete, qui mettaient même leur démission dans la balance. Avec une majorité au bord de l’implosion, et alors qu’Elisabeth Borne ne tenait plus grand-chose, Emmanuel Macron décidait de reprendre les choses en main. Le président convoquait en urgence une réunion avec sa majorité parlementaire à l’Elysée. Le vote, qui fait désormais trembler la macronie, est prévu à 21h30 à l’Assemblée.