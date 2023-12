Loi immigration EN DIRECT : Les travaux de la commission mixte paritaire ont repris…

10h21 : « Je pense qu’on va avoir un accord », dit Darmanin

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a dit mardi sa « confiance » dans le fait qu’un accord soit trouvé sur la loi immigration à l’issue de la commission parlementaire, avec un vote qui pourrait selon lui intervenir « en début de soirée ».

« Je pense qu’on va avoir un accord, je le souhaite, on fait tout pour » mais « pas à n’importe quel prix, pas dans n’importe quelles conditions », a-t-il ajouté sur France 2, expliquant que parmi les étrangers, « le gouvernement veut distinguer entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas ». « C’est une ligne qui pour nous est très importante et on ne cédera pas là-dessus », a-t-il martelé.

« Ne pas avoir de texte serait un très mauvais signal pour l’ensemble de notre pays », a mis en garde Gérald Darmanin, selon qui « on votera sans doute en fin de journée, en début de soirée ».