Les tractations continuent, encore et encore. La commission mixte paritaire, entre sénateurs et députés, tente de trouver un accord sur le projet de loi immigration depuis lundi après-midi. Et la fumée blanche n’est pas encore en vue.

Mais si un accord était finalement obtenu, l’histoire ne serait pas terminée, car les deux chambres devraient encore voter sur ce même texte pour l’entériner définitivement. Si cela paraît être une formalité au Sénat, ce serait plus sportif à l’Assemblée. Qui pourrait voter pour, qui pourrait voter contre ? C’est encore incertain, mais voici notre pointage.

La gauche

Commençons par le plus simple : il n’y a à peu près aucune chance pour qu’un des quatre groupes de gauche appelle à ne serait-ce que s’abstenir sur un texte sorti de la commission mixte paritaire. Ils voteraient tous contre, et même des abstentions isolées paraissent peu probables. S’ils sont tous là, ça fait déjà 151 voix dans la colonne des contres. Les socialistes ont aussi déjà annoncé le dépôt d’une motion de rejet préalable.

Horizon

Pour les 30 députés et députés du groupe du parti d’Edouard Philippe c’est aussi assez simple, le vote paraît acquis.

Les Républicains

Un accord en CMP signifierait clairement que LR a obtenu gain de cause sur beaucoup de points. Le plus probable est donc que la grande majorité du groupe, qui compte 62 députés et députées, approuve le projet de loi. Il paraît néanmoins peu probable que tous et toutes votent pour. Comme lors de la réforme des retraites, c’est un petit groupe autour du député du Lot, Aurélien Pradié, intransigeant avec les macronistes, qui pourrait faire entendre une voix différente.

Combien pourraient manquer à l’appel ? Si le rapport de force est le même dans le groupe que lors de l’élection du président du groupe, Olivier Marleix, ce sont 20 élus et élues qui sont sur cette ligne. Une vingtaine de LR avaient aussi voté la motion de censure de Charles de Courson (Liot) en mars dernier. Ce serait une vraie menace pour le gouvernement. S’ils ne sont que cinq ou dix, cela ne sera pas forcément décisif. Reste aussi à savoir si les députés et députées LR qui briseront les rangs voteront carrément contre ou iront seulement vers une abstention, qui rendrait la tâche du gouvernement un peu moins difficile.

Renaissance

Depuis une semaine, les estimations les plus diverses circulent sur le nombre de députés et députées macronistes qui pourrait se faire porter pâle, s’abstenir ou carrément voter contre un éventuel texte issu de la CMP. Lundi, les estimations sur d’éventuels frondeurs étaient beaucoup plus faibles que la semaine dernière. Peut-être quatre ou cinq contre, une poignée d’abstention, sans doute quelques absents. Mais au moins 140 ou 150 des 170 du groupe pour.

Depuis le départ, la gauche affirme que ce qu’on appelle « l’aile gauche » de la majorité finira par avaler la couleuvre d’un texte dur, écrit en très large coproduction avec la droite sénatoriale. Sylvain Maillard, le président du groupe, a annoncé réfléchir à des exclusions pour celles et ceux qui voteraient contre. De quoi motiver les derniers récalcitrants à rentrer dans le rang ? Ou chauffer à blanc les opposants ?

Mouvement démocrate

Pendant longtemps, les observateurs ont cru que le groupe du MoDem (51 membres), au nom de sa tradition démocrate chrétienne, pourrait en bloc faire faux bon à la majorité sur un texte où l’influence de la droite sénatoriale serait trop forte. Mais la question de la cohésion de la majorité joue : comme pour l’aile gauche de Renaissance, lundi, il n’y aurait plus que quelques récalcitrants. Ceux-là, d’ailleurs, ne faisaient pas mystère de leur espoir que la CMP ne soit pas conclusive pour éviter d’avoir à voter. La question de la réduction du droit du sol en particulier, qui ne serait plus automatique, pourrait faire vaciller quelques voix. La décision du groupe ne paraît pas actée, le point presse hebdomadaire du groupe a même été annulé mardi matin.

Rassemblement national

Le RN a voté la semaine dernière la motion de rejet préalable mais ne fait pas partie des négociations en CMP, où il n’y a qu’un seul représentant sur 14 membres. Sur le papier, les 88 députés et députées RN devraient donc voter contre le texte issu de la CMP. « On s’abstiendra ou on votera contre », a indiqué ce mardi sur France Inter le président du RN, Jordan Bardella. Il exclut un vote favorable, sauf « suppression des mesures qui visent à faciliter la régularisation d’immigrés clandestins ».

Une simple abstention du RN peut faire passer le texte, sans parler bien entendu d’un vote pour. Dans ce cas, le RN ferait passer un texte dur et pourrait semer la zizanie dans la majorité : avoir fait adopter un texte sur l’immigration grâce au RN pourrait être un choc pour beaucoup.

Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (Liot)

Le petit groupe divers gauche et divers droite, qui compte 21 membres, a bien failli sauver le gouvernement lundi dernier lors du vote sur la motion de rejet préalable, car il a presque entièrement voté contre (19 contre, une abstention, un absent). Mais le groupe dit surtout avoir voté pour avoir un débat. Cela ne veut pas du tout dire que le gouvernement pourrait forcément compter sur ces voix sur le texte en lui-même. Les sept élus issus de la gauche pourraient manquer au gouvernement, et peut-être au-delà. Mais là aussi, le groupe a annulé son point presse de ce mardi matin, signe de la pression.

Bilan (à la louche)

Si toute la gauche et le RN votent contre, cela fait 239 contre. Avec une dizaine de LR et Liot, la barre monte autour de 260. Les macronistes ont au total 251 sièges, mais il faudra compter sur 20 à 30 abstentions au total, peut-être quelques votes contre. Dans ce cas, il faudra au moins une quarantaine de LR pour que le gouvernement ait un espoir de remporter le vote. Chaque vote contre, chez LR et dans la majorité, sera donc décisif.