Après des heures et des heures de tractations, un accord a-t-il été trouvé entre Matignon et la droite ? Depuis mercredi dernier, les discussions sont intenses entre Elisabeth Borne et les chefs des Républicains pour obtenir un compromis sur le projet de loi immigration. C’est désormais à la Commission mixte paritaire (CMP, qui réunit sept sénateurs et sept députés) de mettre en forme le texte qui, en cas d’accord, sera soumis au vote de l’Assemblée nationale et du Sénat ce mardi. Mais un point suscite la controverse et fait déjà tiquer une partie de la majorité présidentielle : le conditionnement des allocations sociales pour les étrangers.

De quoi on parle ?

« Ce n’était pas l’idée générale de la majorité au début… », a convenu Gérald Darmanin ce dimanche sur BFMTV. Mais depuis le vote de la motion de rejet lundi dernier, le gouvernement s’est vu contraint de négocier pied à pied avec la droite. Et la mesure en question faisait justement partie des exigences des Républicains.

Lors du passage du texte au palais du Luxembourg, les sénateurs de droite et du centre ont conditionné le bénéfice des prestations sociales non contributives (allocations familiales, prestation de compensation du handicap, aide personnalisée au logement et droit au logement opposable) à 5 années de résidence stable et régulière en France pour les étrangers (contre six mois actuellement). « On veut harmoniser avec ce qui existe pour le RSA. Les étrangers ne peuvent toucher le RSA qu’après cinq ans de résidence », a ainsi défendu Eric Ciotti sur Cnews ce lundi.

Pourquoi ça suscite autant de critiques ?

Cette volonté de marquer une différence entre Français et étrangers pour les prestations sociales, et notamment les allocations familiales, a fait bondir des associations et élus de gauche. « Aucun gouvernement, même les plus à droite, n’avait jusqu’ici osé s’attaquer à l’universalité des allocations familiales », a fustigé sur X (ex-Twitter) Aurélien Taché, député écologiste du Val-d’Oise. « Cela s’appelle la préférence nationale. Et c’est le programme du Rassemblement national », a aussi dénoncé le président du groupe socialiste à l’Assemblée nationale, Boris Vallaud.

Dans son projet présidentiel 2022, Marine Le Pen allait toutefois bien plus loin, en limitant certaines aides sociales exclusivement aux seules familles françaises. La candidate du RN voulait notamment « réserver les allocations familiales aux familles dont au moins un des deux parents est Français », en soumettant cette question par référendum.

« Ce n’est pas le cas ici. Nous parlons de délais de carence, c’est d’ailleurs déjà le cas quand vous êtes expatriés et que vous revenez sur le sol français », balaie Mathieu Lefèvre, député Renaissance du Val-de-Marne. « Il faut dessiner les contours de cette mesure pour se rapprocher de ce qui se fait dans les pays européens », ajoute l’élu proche de Gérald Darmanin.

Quel impact sur le vote de mardi ?

Plusieurs pistes de négociations avec la droite sont en cours : faire varier la durée de résidence nécessaire, différencier « ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas », et exclure de cette mesure les droits au logement et au handicap. Suffisant pour convaincre l’ensemble du camp présidentiel ? Rien n’est certain. Ce sera un compromis qui « coûte à la majorité », a reconnu Gérald Darmanin dimanche.

Ce délai des droits imposé aux étrangers pourrait pousser des élus à s’abstenir, voire à s’opposer au projet de loi. Interrogé, un élu MoDem mal à l’aise, préfère esquiver : « Je n’ai pas vraiment les derniers éléments sur le sujet… ». Ce lundi, en réunion de groupe Renaissance, la tension était importante : « Il y a des voix divergentes. Ce sera très difficile mardi, raconte un député présent. On va encore une fois entrer dans l’Hémicycle sans savoir si le texte passera ou non ».