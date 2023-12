Nouvelle polémique à l’Assemblée nationale. La présidente des députés écologistes, Cyrielle Chatelain, a demandé ce mercredi des sanctions contre Jean-René Cazeneuve (Renaissance), député du Gers, qu’elle accuse de lui avoir dit dans l’hémicycle qu’elle serait « tondue à la Libération pour avoir voté avec le RN ».

L’incident est survenu mardi, lors de la séance des questions au gouvernement électrisée par le rejet du projet de loi immigration. Cyrielle Chatelain a donc rédigé une lettre de protestation adressée à la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet (Renaissance).

Une attaque considérée comme sexiste

« La tonte des femmes à la Libération constituait une attaque contre leur intégrité physique et une destruction de ce qui représentait leur féminité. Le message est clair : en tant que femme, je me dois de rester à ma place et tenir ma langue », a précisé la députée, demandant dans sa lettre « une peine disciplinaire » contre son confrère.

La députée écologiste avait espéré que sa requête soit inscrite au programme du Bureau de l’Assemblée nationale dès mercredi, mais celle-ci ne sera examinée que lors de la prochaine réunion de cette instance exécutive, après la trêve hivernale, a-t-on appris de source parlementaire.

Une vague de soutien pour la députée

Même si le principal concerné « dément fermement » les propos rapportés par la députée, qui ne figurent pas au compte rendu de la séance. Mais le premier secrétaire du Parti socialiste (PS), qui siège tout proche de Cyrielle Chatelain et Jean-René Cazeneuve, s’est exprimé sur X (ex-Twitter) : « Témoin direct de cette scène, je la confirme ».

Sur le même réseau social, le président du groupe socialiste, Boris Vallaud, a pointé du doigt les propos du député gersois, les qualifiant de « misogyne, insultant, outrancier ». De son côté, la cheffe de file des députés La France insoumise (LFI) appuie la plainte de sa consœur écologiste : « Une défaite sur la loi immigration ne peut en rien justifier ces propos d’une violence inouïe et d’un sexisme crasse ».