En bon connaisseur de la droite, il se faisait fort de pouvoir retourner suffisamment de LR. Mais son ancienne famille lui a fait à l’envers lundi soir. En votant majoritairement la motion de rejet, Les Républicains ont écarté une version jugée trop « laxiste » du texte immigration. Ils ont aussi pris un malin plaisir à infliger une déculottée à Gérald Darmanin. Le lendemain, au micro, Eric Ciotti égratigne d’ailleurs l’ancien frère d’armes :

« Notre Assemblée a sanctionné, dans la forme, le mépris insupportable du ministre de l’Intérieur ». Le patron de LR et le président du groupe, Olivier Marleix, ont indiqué dans la foulée vouloir traiter désormais avec Elisabeth Borne pour trouver un compromis. Mais pourquoi Gérald Darmanin est-il devenu le nouveau paria de la droite ? On a trouvé cinq explications.

L’explication humaine : « le visage du traître »

Les changements de camp sont un classique de la vie politique, mais certains ne sont jamais totalement digérés. Le ralliement de Gérald Darmanin à Emmanuel Macron lors de sa victoire en 2017 (après l’avoir critiqué pendant la campagne) reste ainsi toujours en travers de la gorge.

« C’était un Sarkozyste pendant les primaires (fin 2016). Et il a fait partie des premiers qui ont rejoint Macron. Pour la droite traditionnelle, il a le visage de celui qui a trahi sa famille », avance Eric Pauget, député LR des Alpes-Maritimes. D’autres ex-LR qui ont aussi rejoint le président de la République à cette époque, comme Bruno Le Maire, ne provoquent pourtant pas autant de boutons aux élus de droite.

L’explication de fond : « son mauvais bilan »

Contrairement à son collègue de Bercy, Gérald Darmanin est souvent ciblé pour son « mauvais bilan » en matière d'immigration ou de sécurité : hausse de la délinquance, faible application des OQTF (obligation de quitter le territoire français), gestion chaotique de la finale de la Ligue des champions au Stade de France… « Darmanin veut faire du Sarko, mais il n’a pas les résultats qui vont avec. Il a trois domaines de compétence : les cultes, l’immigration et la sécurité. C’est un fiasco sur les trois », tacle ainsi le député LR du Pas-de-Calais Pierre-Henri Dumont.

L’explication cour d’enfant : « Il nous tape dessus »

Autre ressort de l’hostilité, son attitude envers ses anciens collègues. Car le ministre de l’Intérieur n’est pas avare en tacles et autres vacheries, qu’il glisse au micro, sourire en coin. « Il passe son temps à nous taper dessus et à jouer les gros bras », souligne Eric Pauget. « Lors de la niche LR, il a clairement ciblé Eric Ciotti, allant jusqu’à rappeler qu’il était un ex-collaborateur d’Estrosi (le maire de Nice, et désormais son rival absolu). Il est dans la provoc'… » Un autre député confirme : « il a méprisé jeudi nos propositions sur l’immigration, donc Ciotti était très énervé. Il dort là-dessus, et le lendemain, il apprend que Darmanin déjeune avec Estrosi juste en face de sa permanence ! », soupire-t-il. « il a pêché par excès de confiance ».

L’explication inavouable : « c’est le [meilleur] macroniste »

Aucun LR ne le dira tel quel, mais si Gérald Darmanin agace autant, c’est aussi parce qu’il est l’un des meilleurs éléments du gouvernement, l’un des plus populaires du moins, et donc l’un des plus dangereux pour la droite. « C’est sans le doute le ministre le plus politique de tous, il sait faire de la politique, il sait communiquer », dit plus sobrement Eric Pauget. « Il a porté des textes qui allaient dans le sens de davantage de sécurité, des budgets en hausse, qui peuvent parler à la droite », ajoute-t-il.

L’explication irrationnelle : « une obsession personnelle »

L’inimitié dépasse parfois le rationnel. C’est du moins la raison évoquée par le premier intéressé pour expliquer, par exemple, la détestation d’Olivier Marleix à son encontre. « Il n’est pas contre le texte, mais dans une obsession personnelle contre moi, lâchait récemment Gérald Darmanin au Parisien. Il me déteste, irrationnellement d’ailleurs car je ne le connais pas ».

Au-delà de Marleix, plusieurs LR disent avoir eu jusqu’ici « de bons rapports » avec Gérald Darmanin. Une fois passé l’orage, Eric Pauget pense que les tensions s’apaiseront. « Avec Marleix ou Ciotti, ils ne passeront pas leurs vacances ensemble, mais en politique, le lien n’est jamais rompu totalement ». Les trois hommes planchent d’ailleurs dès maintenant, avec Elisabeth Borne, sur un texte de compromis avant la Commission mixte paritaire prévue lundi prochain.