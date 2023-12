La sortie de la crise politique ne devrait pas passer par un départ en campagne des députés. Emmanuel Macron aurait en effet écarté mardi soir toute dissolution de l’Assemblée et toute activation de l’arme constitutionnelle du 49.3 pour faire adopter le projet de loi immigration, malgré un important revers essuyé au Palais Bourbon, ont indiqué plusieurs participants à un dîner à l’Elysée.

Selon ces convives, le chef de l’Etat aurait dit s’en remettre exclusivement à la commission mixte paritaire (CMP), composée de sept députés et sept sénateurs, qui doit essayer de trouver un accord sur ce texte rejeté d’emblée lundi à l’Assemblée.

Le texte suspendu au succès de la CMP

Le président « souhaite un dialogue constructif mais sincère en CMP pour bâtir un compromis si possible », a résumé un participant. Et si cette CMP échouait, le texte serait donc abandonné, sans nouvelle lecture à l’Assemblée ou au Sénat, après un an et demi de revirements, tractations et péripéties.

Alors que la date de la réunion de la CMP n’est pas encore connue, Emmanuel Macron aurait souhaité que cela se fasse « dans les meilleurs délais », a affirmé un autre présent à ce dîner, qui a réuni plusieurs ministres et cadres de la majorité pendant plus de trois heures. Deux sources affirment qu’une option a été posée sur lundi prochain, sans que cela ne soit tout à fait tranché.

Quant à la dissolution, le président aurait fustigé ceux « autour de la table qui imaginent une dissolution, alors qu’il n’y a même pas lieu de tirer de conclusion générale de cette séquence », a déclaré un des convives.