Plusieurs scénarios étaient sur la table après la motion de rejet adoptée lundi à l’Assemblée. Et c’est finalement le plus probable qui a été retenu pour continuer à faire vivre le projet de loi immigration : la Commission mixte paritaire (CMP).

Le gouvernement va la convoquer « au plus vite » pour trouver « un compromis entre la majorité et les oppositions » sur le texte, a annoncé ce mardi son porte-parole, Olivier Véran, à l’issue du Conseil des ministres. Mais qu’est-ce donc, cette CMP ? On vous explique.

Une probable version durcie du projet de loi

Aller en commission mixte paritaire, c’est tenter de négocier un accord. Dans cette CMP, on trouvera sept sénateurs et sénatrices et sept députés et députées, au prorata des équilibres politiques de chaque chambre. Dans ce qui ressemble à une boîte noire et où le gouvernement n’est théoriquement pas présent, on négocie pied à pied sur chaque article pour tenter de trouver une rédaction qui reçoive l’assentiment d’une majorité. S’il y a accord, on dit que la CMP est « conclusive ». Le texte qui en sortira devra alors être adopté comme tel par les deux chambres, le Sénat et l’Assemblée.

Dans cette CMP, les plus nombreux sont les LR. Avec les macronistes, ils ont une majorité. Et si les macronistes veulent un accord, cela simplifie la négociation. Mais cette CMP va travailler à partir de la version du projet de loi immigration qui arrive du Sénat, soit la plus dure. Et vu l’équilibre des forces dans cette CMP, la version qui pourrait en sortir sera forcément plus dure, elle aussi, que celle issue de la commission à l’Assemblée, début décembre.

Le risque alors, en cas de CMP conclusive, sera à nouveau du côté de l’Assemblée. En cas de vote, il pourrait y avoir une fracturation de la majorité présidentielle, avec une aile gauche qui lâche le gouvernement, jugeant le projet de loi trop à droite.

Un miracle pour arriver à un accord ?

Beaucoup ne croient pas à cette hypothèse et pensent que l’aile gauche se couchera : « Une couleuvre, avec un peu de sel et un peu persil, ça passe très bien. », dit-on notamment à gauche. Mais le risque est quand même très important.

D’autres estiment qu’une CMP conclusive relèverait du miracle car le texte du Sénat comprend 145 articles. « Ça signifie 145 bras de fers. […] Un désaccord indépassable sur un seul article et la CMP est non conclusive, donc encore un échec. […] Vous y allez, vous ? Moi je réfléchis bien avant de tenter… », a notamment jugé sur Twitter François Malaussena, un collaborateur parlementaire socialiste.