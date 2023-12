« J’ai appelé mon groupe vendredi et j’ai obtenu le feu vert pour rester à Toulouse. » Monique Iborra, la députée de la 6e circonscription de la Haute-Garonne, fait partie des cinq députés Renaissance qui n’ont pas voté lundi soir sur la motion de rejet de la loi immigration. Dans un unisson inédit des oppositions, elle a été adoptée par 270 contre 265. Cinq « petites » voix manquantes et trois petites voix d’écart justement pour avoir la majorité absolue, infligeant un camouflet au ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.

A noter que neuf voix de la majorité ont manqué à l'appel, pour cause de députés absents (cinq Renaissance donc, mais aussi trois MoDem, un Horizons). Et dans le cas de Monique Iborra, elle pourrait, s’il le fallait, se faire signer son mot d’excuse par le président de la République en personne. La députée était en effet lundi en fin d’après-midi aux côtés d’Emmanuel Macron, en visite dans la Ville rose pour faire des annonces sur le plan d’investissements France 2030. Sur l’avion vert notamment dans le berceau d’Airbus, entreprise phare de la circonscription de la parlementaire. Monique Iborra savait qu’Élisabeth Borne avait interdit à ses ministres de se déplacer, justement pour que les députés ne restent pas dans leurs circonscriptions pour les accueillir. « Mais là, il s’agissait du Président de la République et je ne voulais pas qu’il soit reçu uniquement par des élus socialistes locaux », explique-t-elle.

Raté administratif, voyages en Chine ou en Italie

Naturellement, avec le recul, la députée regrette. « Même si nous savions que le vote serait serré, franchement, confie-t-elle, nous n’avons pas suffisamment anticipé cette alliance scandaleuse des extrêmes pour nous battre, moi la première, parce que si je l'avais anticipée, il est évident que je ne serais pas restée à Toulouse », confie la députée.

Michel Lauzzana, député du Lot-et-Garonne, se dit aussi « désolé » d’apparaître sur la liste. Il avait un « rendez-vous particulier en circonscription ». Un rendez-vous médical en fait. Il avait anticipé, envoyé même un certificat médical vendredi aux services administratifs de l’Assemblée pour obtenir de « voter par délégation ». « Mais il y a eu raté, ma demande n’a pas été prise en compte », déplore-t-il.

Quant à Jean-Philippe Ardouin, député de la 3e circonscription de Charente-Maritime, il était en déplacement professionnel en Italie, dont il n’est rentré que trop tard lundi soir. Il indique dans les colonnes du quotidien Sud Ouest avoir prévenu de son absence dès le jeudi 7 décembre.

Les deux autres absents, sont deux députées des Français de l’étranger qui se trouvaient à des milliers de kilomètres du Palais Bourbon. Amélia Lakrafi, dont la circonscription s'étend sur une partie de Moyen-Orient et de l’Afrique, elle était selon BFMTV encore dimanche soir en Arabie saoudite pour un « conseil d’affaires franco-saoudiens ». Enfin Anne Genetet, dont l’attaché parlementaire nous précise que sa « circonscription comprend 49 pays d’Asie, d’Océanie et d’Europe Orientale », elle était en voyage en Chine.